Pacovský kostel stojící na náměstí Svobody je letos zařazený mezi podporované akce z programu Regenerace městské památkové zóny ministerstva kultury, které na opravu uvolní 150 tisíc korun. Spoluúčast vlastníka, kterým je Římskokatolická farnost Pacov, je bezmála 276 tisíc korun a město Pacov do opravy vloží osmapadesát tisíc korun. „Vidíme již dnes, že severní strana je obehnána lešením, smyslem jsou venkovní opravy severní části kostela,“ informoval starosta Pacova Lukáš Vlček.

Do zmíněného programu by však vedení pacovské radnice přihlásilo kostel sv. archanděla Michaela i příští rok. Další opravy by se měly týkat především západní strany kostela, kostelní věže a střechy. „V příštím roce by tedy mohlo dojít ke kombinaci zdrojů Římskokatolické farnosti Pacov, města Pacova, programu Regenerace městské památkové zóny ministerstva kultury a právě také zdroje z transparentního účtu,“ přemítal Lukáš Vlček.