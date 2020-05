Až o třicet rodin se v budoucnu rozroste Olešná nedaleko Pelhřimova. Na okraji vísky směrem na Jihlavu vznikají nové parcely pro výstavbu rodinných domů.

Ilustrační snímek. Stavba domu. | Foto: Deník / Lenka Pospíšilová

„Není to o tom, že by tam v nejbližších měsících došlo k masivní výstavbě. Některé pozemky ještě ani nejsou zasíťované. V tuto chvíli se staví dva domy, další dva jsou vyprojektované. Nicméně do budoucna by tam mohlo vzniknout dvacet třicet parcel,“ prozradil starosta Olešné Petr Šlak.