Lékaři musejí operace dohánět a denně se s pacienty domlouvat na nových termínech ošetření. Hned ve dvojím ohni je například Pavel Antonín, primář gynekologicko-porodnického oddělení havlíčkobrodské nemocnice. „Postcovidová situace mne postihla dvakrát. Každý den se domlouvám s pacientkami na novém termínu operace nebo vyšetření. Někdy mi zvoní tři telefony najednou. Navíc mám v přestavbě polovinu oddělení,“ povzdechl si. Jak upřesnil, chtěl aby oddělení gynekologie odpovídalo 21. století. „Jenže firmy se zpožďují. Není materiál, a to není jen náš problém. I to jsou dozvuky covidu,“ zdůraznil.

V brodské nemocnici se k běžným operacím začali vracet na konci dubna. „Operujeme více než je letní standard. Odloženo bylo asi tisíc plánovaných výkonů. Nejdelší lhůty jsou na ortopedii. Na totální endoprotézy ramene, kolene a kyčle aktuálně čeká asi pět set pacientů. Bude nám trvat asi rok, než ztrátu doženeme,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Chirurgie a ortopedie

Asi tisíc pacientů čeká na operaci v Jihlavě. Nejčastěji jde podle mluvčí Moniky Zachrlové o pacienty chirurgie a ortopedie. Přestože v Jihlavě operují i v létě, není to nic platné. „Stejně skluz nedoženeme, prodloužily se nám čekací doby,“ poznamenala Zachrlová.

Že práce lékaře ortopeda je v současné době extrémně náročná i stresující, potvrzuje jihlavský doktor Tomáš Skačáni. „Pohybuji se sice hlavně v ambulantní sféře, ale spolupracuji i s nemocnicí. Je to hrůza. Pacientů přibývá. Těch, co se nedostali na vyšetření kvůli covidu i těch, co nutně potřebují operaci a musejí čekat,“ zdůraznil.

Odložené operace a důsledky



Havlíčkův Brod: Odloženo 1000 operací, hlavně ortopedie, čeká 500 pacientů

Pelhřimov: na výměnu kyčelního kloubu se čeká 14 měsíců

Jihlava: odloženo 1000 operací chirurgie, ortopedie, na výměnu kolenního kloubu 12 měsíců

Nové Město na Moravě: nejdéle se čeká na výměny kloubů, ostatní zákroky provedeny.

Třebíč : Ortopedie - Výměna kyčelního kloubu leden 2020 1,5 – 2 roky, srpen 2021 3 roky; Kdy doženou odložené výkony se nedá stanovit.

Zdroj: Nemocnice Kraje Vysočina

V Třebíči probíhá podle mluvčí Jitky Mácové rekonstrukce operačních sálů. To způsobuje další zdržení odložených operací. „Operujeme pouze na čtyřech nových sálech,“ podotkla Mácová. Na výměnu kyčle čekali pacienti před covidem asi dva roky. Teď budou čekat tři. „Kdy doženeme odložené výkony, nelze stanovit,“ konstatovala Mácová s tím, že naopak operace šedého zákalu se podařilo dohnat. Do konce podzimu se dostanou na sál i všichni pacienti s nemocným žlučníkem.

Rozpis operací v pelhřimovské nemocnici se podle Alexandry Knapové zpozdil vlivem covidu zhruba o půl roku. Návrat k běžnému stavu by mohl nastat v průběhu roku 2022. Nejdelší čekací lhůty jsou na ortopedické operace, konkrétně na výměnu totální endoprotézy kyčelního kloubu, asi 14 měsíců.

V nemocnici v Novém Městě na Moravě nový termín operací pacienti dostávají postupně. S některými zákroky je nutné počkat až do podzimu. V létě se neprovádí například operace křečových žil. „Urologii se podařilo v naprosté většině případů manko dohnat ještě před létem. Ortopedie odoperovala většinu odložených artroskopií. Nejdelší čas zabere dohnat odložené operace totálních výměn kloubů,“ informovala mluvčí nemocnice Tamara Pecková Homolová.

Větší škody než koronavirus

Zákaz provádění odložitelných výkonů platil v českých nemocnicích od 30. prosince loňského roku. Veškeré kapacity se upínaly na péči o covidové pacienty. Zákaz podepsal exministr zdravotnictví Jan Blatný.

Už v březnu během konference profesor Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti a přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice upozornil na následky odkládání lékařských vyšetření a operací: „Odklad operací a preventivních vyšetření může napáchat větší škody než koronavirus.“

Na odklady kvůli pandemii bohužel část pacientů doplatí podle lékařů i zhoršením zdravotního stavu. „Časová prodleva se nedožene nikdy, na to byl útlum příliš dlouhý. Někteří pacienti se odkladné péče bohužel nedožili,“ řekl ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl.