Na nesprávném místě: Ze základní školy poslali voliče do kulturního domu

Kamenice nad Lipou – Stále rušno mají dnes ve volební místnosti v Kamenici nad Lipou. První, kdo svůj hlas do urny ve volební místnosti na tamní základní škole vhodil, byl člen komise Ján Lettrich.

Do zmíněné místnosti přišel i volič, který měl ale volit na jiném místě města. „V seznamu jsem jméno pána nemohla najít. Pak nám ale řekl, že se přestěhoval, takže jsme ho poslali do kulturního domu, kde má správně volit,“ prozradila členka volební komise Pavla Pejchlová.

Letošní volební účast si zapisovatelka Ivana Dvořáková celkem pochvaluje. „Voliči docela chodí, takže pořád je co zapisovat. Navíc každou půlhodinu kontrolujeme počty lidí, kteří přišli volit, abychom to měli správně a v mezičase si i povídáme. Jak ale říkám, moc času na to není, protože tu pořád někdo je,“ popsala Dvořáková, jak to od čtrnácti hodin vypadá u voleb v Kamenici. Tam přišlo zatím zhruba 22 procent voličů. „Celkem tu máme zapsaných 1054 voličů,“ doplnila Dvořáková.

Prozradila také, že ve volební komisi už je zřejmě více než deset let. „U nás je volební komise v podstatě stále stejná. Sem tam se někdo vymění, ale jinak zhruba pět lidí je pořád stejných,“ řekla Dvořáková s tím, že letos je ve volební komisi vyšší počet lidí než v loňském roce.