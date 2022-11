Zhruba padesátikilogramový meteorit vstoupil do atmosféry před pátou hodinou ranní, poprvé ho zaznamenali nedaleko Sušice. Za letu se pak začal rozpadat. „Největší úlomek pak pohasl ve výšce kolem pětadvaceti kilometrů nad zemí jižně od Horní Cerekve na Vysočině,“ uvedli Pavel Spurný, Jiří Borovička a Lukáš Shrbený z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

I když převážná většina původní hmoty shořela v atmosféře, je dle astronomů pravděpodobné, že řada převážně menších meteoritů dopadla až na zemský povrch. Největší meteorit může mít až jeden kilogram, další budou vážit do sta gramů.

Pokud by se meteority našly, šlo by o exkluzivní kategorii meteoritů s rodokmenem. Těch je z tisíců známých meteoritů jen asi čtyřicet. „Podle našich výpočtů by se tyto meteority měly především nacházet v pásu širokém přibližně tři sta metrů a dlouhém více než deset kilometrů táhnoucím se od obce Švábov přes jižní okraj Batelova, dále přes Bukovou až k Jezdovickému rybníku nacházejícímu se mezi Třeští a Jezdovicemi,“ informují odborníci.

Jelikož během prvního týdne astronomové nic nenašli, zveřejnili informaci o pádu meteoritů ve čtvrtek 17. listopadu na internetu a tím dávají šanci dalším zájemcům o hledání. „Velmi uvítáme především informace o případných nálezech a samozřejmě jsme připraveni je kdykoliv odborně posoudit. Nicméně i údaje o prohledané oblasti s negativním výsledkem jsou pro nás hodnotné,“ uzavírají astronomové s tím, že případný nález je nutné co nejlépe zdokumentovat.

Na Jihlavsku už v minulosti meteority padaly, bylo to nedaleko současné lokality. Dle dobových záznamů se 22. května 1808 ráno nad Stonařovem objevil velký ohnivý kužel a ozvala se ohlušující rána. „Během následujících chvil se ozývalo ještě další dunění, které přecházelo ve svist doprovázející pád jednotlivých meteoritů. Na krajinu se velmi rychle snesla mlha hustá tak, že prý nebylo vidět víc než na 12 kroků. Mnozí svědci události v dobových zápisech popisují i náhlou přítomnost nepříliš vábného zápachu,“ popsal Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti.