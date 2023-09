Na Vysočině by se zákazové cedule pro kamiony měly u dálnice D1 objevit nejpozději k 1. listopadu , tedy od začátku zimní sezóny. Platit by měly na třinácti úsecích, o kterých ale ještě není definitivně rozhodnuto.

Na dálnici D2 se změny dočká úsek ve směru do Brna mezi sedmnáctým a nultým kilometrem, a to až po uzavírku na D1 kvůli rozšiřování dálnice na šest pruhů. Právě tam bývá situace vůbec nejkomplikovanější. „Dopravní značení se zákazem předjíždění kamionů se týká úseku dálnice D2 od Blučiny do Brna a úseku D1 od Kývalky do Brna. Důvodem je zlepšení plynulosti i bezpečnosti provozu,“ vysvětlila mluvčí silničářů Trubelíková.

Nový bič na kamiony na D1. Na třinácti kopcích Vysočiny jim zakážou předjíždění

Iniciátory změny byli mimo jiné jihomoravští policisté. Ti věří, že se dopravní situaci kolem Brna v době, kdy dělníci pracují na rozšíření dálnice D1, povede alespoň částečně uklidnit. „Tam, kde se značení nainstalovalo, se provoz postupem času zklidnil. Kde není riziková situace, tam je vyšší bezpečnost,“ poznamenal policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Současně uznal, že první týdny stavebních prací na D1 v Brně představovaly pro řidiče dopravní peklo. „V místech, kde se kamiony nebudou moct předjíždět, jsme stále aktivní, a to na motorkách i v autech. Změna dopravního značení má význam, protože přispěje k lepší plynulosti dopravy a zvýšení bezpečí. Opatření jsme iniciovali a jsme rádi, že se uskuteční,“ shrnul Malášek.

Jihomoravský koordinátor Besipu Pavel Čížek však upozornil, že je úprava dopravního značení v místě pouze částečným řešením. Zavedením zákazu předjíždění mezi kamiony se totiž řidiči nákladních vozů dostanou do mnohakilometrových kolon, které se pro ně stanou stresujícími a náročnými. „Dostáváme zákazem do problematické situace jednu skupinu skupinu řidičů, abychom umožnili průjezdnost dálnice. Není to tedy řešení dané situace s ucpanými dálnicemi,“ podotkl Čížek.

Řidiči jsou spíše skeptičtí

Zmínil rovněž povinnost řidičů kamionů plánovat povinné přestávky. „Pokud zůstanou dlouho v koloně, nemohou si jen tak zastavit a například si odskočit na toaletu,“ řekl Čížek. Cílem a řešením je podle něj dostavba nových jízdních pruhů na dálnicích kolem Brna a dokončení vnitřního městského okruhu.

Jihomoravští řidiči, kteří po obou dálnicích často jezdí, jsou vůči změnám spíše skeptičtí. „Zákaz předjíždění kamionů nevyřeší vůbec nic. Kamiony nejsou problém, největší problém jsou řidiči osobních aut, kteří absolutně nezvládají jezdit po dálnici ve větším provozu nebo ve velkých městech,“ zareagoval třeba Roman Žižlavský.

Podobný názor má také Jiří Lehký. „Nic se nezmění, i kdyby zákaz předjíždění kamionů platil po celé České republice. Z dlouholeté praxe vím, že to situaci nevyřeší. Problém není v řidičích kamionů, ale osobních aut. Stálo by za to udělat nějaký průzkum, kdo dopravu ve skutečnosti doopravdy brzdí,“ pokrčil muž rameny.

