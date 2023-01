Zkusit šanci, jen tak pro zábavu. S tím heslem se vydal do sázkové kanceláře Milan Jelínek z Havlíčkova Brodu. „Jinak na nic nesázím, sportu moc nerozumím, ale u prezidentských voleb bych to zkusil. Jenže, jak jsem se dozvěděl, i na prezidentskou volbu sází jen registrovaní. Tak jsem se v sázkové kanceláři zapsal, ale vím, že už dál sázet na nic nebudu,“ prohlásil sváteční sázkař.

Poslední prezidentské volby na Brodsku vyhrál Zeman, Drahoš uspěl ve Ždírci

Na koho vsadil a kolik korun však neprozradil. Jen poznamenal, že se bude držet hodně při zemi. Jak totiž v sázkové kanceláři zjistil, čím větší šance dotyčný favorit má, tím nižší je kurz. „Ve středu jsem se třeba dozvěděl, že kdybych chtěl dát stovku na Babiše, tak vyhraji asi sto pětašedesát korun. Naopak třeba na Tomáše Zimu je sice vysoký kurz, ale ten by asi vyhrál jen zázrakem,“ povzdechl si sázkař. Podle Jelínka se ale někteří sázkaři na rozdíl od něj hazardu nebojí. „Slyšel jsem jak se vedle mě bavili dva mládenci a házeli tisícovkami,“ konstatoval Jelínek.

Kurzy se neustále mění

Podle mluvčího sázkové kanceláře Tipsport Jiřího Hadravy se kurzy na jednotlivé favority prezidentských voleb neustále mění podle situace, třeba i pětkrát za den. „To se stalo například začátkem týdne u Babiše po rozhodnutí soudu,“ uvedl Hadrava konkrétní příklad.

V současné době je v sázkových kancelářích aktuální trio Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš.

Končící prezident Zeman na Vysočině: dovolená v člunu nebo za kniplem letadla

Podle Hadravy si mohou sázkaři vybrat, jestli vsadí jen na první kolo, nebo celkového vítěze voleb. „Na vítěze prezidentských voleb bylo už celkově vsazeno v naší kanceláři pětasedmdesát milionů korun,“ konstatoval Hadrava.

Jak dodal, kvůli sázení ve virtuálním prostředí se dnes už nedá přesně určit, jestli do sázek na hlavu státu jdou víc s nadšením obyvatelé velkých měst nebo naopak venkov. „Máme sice pobočky v jednotlivých regionech, ale tam se sází málo. Až devadesát procent sázek jde u nás přes internet. Takže jsou anonymní a my nevíme, jestli jde o lidi z Prahy nebo Havlíčkova Brodu,“ vysvětlil Hadrava s tím, že obecně zájem o sázky na volbu prezidenta stoupá. „Když poprvé začala přímá volba, měli jsme vsazeno celkem asi patnáct milionů korun. Pak vklady rostly. O volbu prezidenta je letos mimořádný zájem. Odhadujeme, že by se jen u naší kanceláře mohlo na prezidenty prosázet až čtvrt miliardy korun. Nejvyšší sázku jsme přijali na Andreje Babiše, což by sázkaři v případě zvolení tohoto kandidáta přineslo možnou výhru přes tři miliony korun,“ upřesnil Hadrava. Dodal, že zatímco u sportovních sázek kurzy často generuje software, v případě prezidentské volby hraje zásadní roli lidský faktor.

Volby a sázky



Bookmakeři vypisují kurzy na hlavu státu podle vlastního úsudku, analýz, průzkumů i objemu sázek na konkrétního kandidáta. Při určování prvních kurzů berou boomakeři v potaz průzkumy, názory politologů a sociologů a určí vlastní pravděpodobnost úspěchu kandidátů.



Pro názornost: v roce 2018 Češi na prezidentské volby vsadili dohromady 285 milionů korun.