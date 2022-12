V sobotu ráno vyjede čtyřkolkou od TS služby okruh směrem: „Studnice – Kuklík – Sněžné – Krátká – Kadov – Fryšava – Tři Studně – Rokytno, zpět do obce Studnice,“ vyjmenoval Hladík. A Karel Janů upraví rolbou okruh Slavkovice – Radňovice – Jiříkovice, zpět do Slavkovic.

Mráz hraje do karet vlekařům, na Fajtově kopci zasněžují

Pěkné stopy najdete i ve Žďáře nad Sázavou konkrétně Skiareál Martina Koukala a také ve Svratce.

Na návštěvu sjezdovky Ski Harusák u Nového Města na Moravě, si však budete muset počkat do příštího týdne. „Zasněženo už máme, přes víkend budeme upravovat svah. Počítám, že ve středu bychom měli jet plný provoz,“ sdělil správce sjezdovky Karel Klapač.

Na sjezdovce ve Svratce momentálně zasněžují. „Chtěli bychom jezdit na vánoční prázdniny. Kvůli bagrování řeky jsme neměli vodu, takže jsme začali zasněžovat o čtyři dny déle než ostatní. Teď to doháníme, ale ještě nevíme jak to vyjde,“ uvedl majitel lyžařského areálu.

Ve Žďáře se opraví Vysocká ulice, dělníci ji rozkopají příští rok o prázdninách

V malém lyžařském středisku Dědkov ještě nezasněžují. „Zítra ráno budeme mít školení vlekařů. Je to zatím jemný sníh. Myslím, že pokud to vydrží, tak bychom mohli začít jezdit na Boží hod vánoční. Zatím je to nahoře prašan, to by bylo hned vydřené. Chceme to sešlápnout skútrem a uvidíme,“ řekl správce sjezdovky Josef Sedlák.

Ve Ski areálu Jimramov v současné době zasněžují a na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí dělají vše pro to, aby lyžařská sezóna mohla začít co nejdříve. Ve Ski areálu Dalečín sezónu letos vůbec nezahájí.