Čtyřicetiletý Michal L. je členem aktivních záloh už několik let. Celé jméno uvádět nechce, zapovídá mu to slib armádě, ale redakce ho zná. „Je to čistě můj soukromý názor, ale to, že někdo umí střílet, ještě neznamená, že by situaci na frontě zvládl. Armáda každého uchazeče velmi dlouho připravuje. Ten člověk musí prokázat, že umí poslouchat a dokáže splnit úkol,“ vysvětluje desátník v záloze.

Pohnutky lidí, kteří by chtěli jít na Ukrajinu bojovat, ale chápe. „Ještě před čtrnácti by nikoho nenapadlo, že by v Evropě mohl napadnout jeden stát druhý. Vstoupit do armády či do záloh ale nesmí být unáhlené rozhodnutí. Je to dlouhodobá záležitost, kdežto nyní hrají roli emoce. Tím, že se člověk ve vypjaté situaci neumí správně zachovat, by mohl vlastně napomáhat nepříteli. Osobně si myslím, že výzva Ukrajiny, aby jí šli pomáhat lidé ze zahraničí, mířila spíš na ty, kteří za sebou už zkušenosti s armádou mají,“ zamýšlí se Michal L.

Info k aktivním zálohám



Údaje jsou platné k 1. únoru 2022, tedy ještě před vlnou zájmu, která přišla po útoku na Ukrajinu.



V aktivních zálohách je 3606 vojáků, z toho 361 žen.



Dobrovolné vojenské cvičení absolvovalo od roku 2016 celkem 191 osob.



Zdroj: Generální štáb AČR



Podmínky pro přijetí do aktivních záloh a na dobrovolné vojenské cvičení:



- věk 18 let a více

- občanství ČR

- trestní bezúhonnost

- zdravotní způsobilost



- splnění kvalifikačních předpokladů, tedy mít aspoň výuční list



- podepsání prohlášení o nepodporování extremismu



Pokud zájemce tyto požadavky splňuje, může přes web či osobně podat Žádost o zařazení do aktivní zálohy. O jeho zařazení rozhoduje jeho zdravotní způsobilost a příslušné krajské vojenské velitelství.

Zájem o aktivní zálohy za poslední týden vzrostl mnohonásobně. Potvrdila to i plukovnice Magdalena Dvořáková z kanceláře náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. „Zájem o službu v aktivní záloze a o účast na dobrovolném vojenském cvičení je nyní desetkrát větší než před 24. únorem. A návštěvnost našeho webu kariera.army.cz se zvýšila o dvě stě procent. Také registrujeme zvýšený zájem o službu v armádě, který je i tak trvale vysoký.,“ vypočítává Dvořáková.

I kapitán Rudolf Veverka z tiskového odboru Krajského vojenského velitelství v Jihlavě potvrzuje, že se lidé hlásí více. „Větší zájem je všeobecně ve všech krajích. Evidujeme ho i zde na Vysočině,“ potvrzuje Veverka s tím, že přesná čísla ale uvádět nemůže.

Na to, jaké to je být aktivním záložákem, se lidé nyní ptají i Michala L. „Zajímá je to, chtějí o tom vědět víc. Už jsme se o tom bavili nejen s kamarády, ale třeba i v rámci rodiny. Snažím se jim vysvětlit, že to ale opravdu není pro každého,“ dodává s tím, že náročná jsou i pravidelná cvičení.

On sám by byl proto raději, abychom Ukrajinu vyzbrojili technicky a vše nechali na profesionálech. „Ti mají mnohem větší šance a zkušenosti, což je bohužel vidět i teď na Ukrajině. První vojáci, kteří tam přišli, byli mladí, nezkušení kluci. Ukrajinci je lehce odrazili. Teď už tam ale z Ruska poslali profesionály. S těmi to bude o hodně těžší,“ hodnotí s vážnou tváří aktivní záložák.