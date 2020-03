„Díla jsou věrnými kopiemi klasických nástrojů a Jiří Bečvář při jejich výrobě spotřeboval 212 876 zápalek,“ poznamenal k novým exponátům správce Muzea rekordů Josef Vaněk.

Spolu s balalajkou věnoval Jiří Bečvář do expozice muzea v závěru minulého týdne rumba koule a ukulele. Do jedinečné kolekce pak patří patery housle plus jeden smyčec, viola, violoncello, kontrabas se smyčcem, zobcová flétna, kytara, další ukulele, banjo, tamburína, mandolína, dvanáctistrunná mandolína, ještě jedny rumba koule, buben s paličkami a tři Panovy flétny v ladění G dur, D dur a A dur.