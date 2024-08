Josef Vaněk z Agentury Dobrý den uvedl, že bylinky v záhonku se skládají z těch pěstovaných na Vysočině. „Výstava funguje zároveň jako rodinný kvíz. Bylinky nejsou přesně označené a návštěvníci mají za úkol rozpoznat mátu, rozmarýn, libeček, mateřídoušku, šalvěj, tymián, majoránku, meduňku a kari. Je hezké poslouchat rozhovory tatínků, maminek a dětí, co by to mohlo být a na co je to dobré,“ přiblížil Vaněk.