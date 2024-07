Muž svoji bývalou partnerku od února do doby zadržení obtěžoval tím, že vyhledával její přítomnost. Na ženu čekával před její prací, následně ji pronásledoval do obchodu, když chodila nakupovat. Nebo předstíral, že se v prodejně setkali náhodně.

Policejní mluvčí Michaela Lébrová přiblížila, že jezdil také do obce u Pelhřimova, kde žena bydlí. V okolí jejího domu se procházel či jezdil na kole. Sledoval ji i v případech, kdy žena byla venku na procházce. V několika případech vnikl i na oplocený pozemek své bývalé partnerky a se snažil dostat do domu.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání zadrženého muže. „Pětašedesátiletý muž je obviněný z přečinů porušování domovní svobody a nebezpečného pronásledování, přičemž takové činy spáchal opětovně,“ popsal Pavel Nováček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, obviněný muž je ve zkušební době podmíněného trestu odnětí svobody.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl do vazby vzat a policisté ho odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.