„Přes naše území bude postupovat okluzní fronta. Postupně se začne od západu rozšiřovat oblast vysokého tlaku vzduchu od západu,“ uvedl v předpovědi počasí pro Vysočinu v pondělí 30. března před polednem Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

V úterý ráno bude v regionu minus tři až minus šest stupňů, přes den plus jeden až plus čtyři stupně Celsia. Ve středu 1. dubna by mohlo být ráno až minus osm stupňů, denní maxima mohou být v rozmezí od tří do sedmi stupňů Celsia. A do minus sedmi stupňů může být někde znovu i ve čtvrtek ráno.

Pro celé Třebíčsko a Havlíčkobrodsko a menší části okresů Pelhřimov a Žďár nad Sázavou vydali meteorologové výstrahu na mráz, který může v polohách pod 400 metrů nad mořem poškodit vegetaci, především kvetoucí ovocné stromy. Zmírnit následky nadcházejících nočních mrazů některá osvědčená opatření. Zeleninu a nízké rostliny je možno zakrýt světlou netkanou textilií, která může být ponechána i více dní až do odeznění ranních mrazů. V případě stromů je možno použít ochranné přípravky proti promrznutí nebo třeba aplikovat dýmování/zakuřování spalováním vlhkého rostlinného odpadu v bezprostřední blízkosti stromů.

Výstraha platí až do čtvrtka 2. dubna do osmé hodiny ranní.