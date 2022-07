Letos most naplno zavřeli osmnáctého července s tím, že pokud vše půjde dobře, práce skončí posledního října. „Vzhledem k úplné uzavírce nabádám místní ke zvýšené opatrnosti. Zejména na cestách, které budou využívány k náhradnímu průjezdu. Poučte prosím děti a nenechte je v těchto místech například projíždět na kole,“ poprosil starosta Rynárce Jan Pikl.

Obavy z rekonstrukce v Rynárci má Lenka Hašková. „Rozumím, že opravit se to musí, ale chtěla bych apelovat na všechny řidiče, aby v prázdninovém provozu dali nohu z plynu. U nás v Hříběcí například se po silnici často pohybují různí táborníci nebo turisté. Tak prosím, ať dají řidiči nohu z plynu, aby se nestalo nějaké neštěstí,“ vyjádřila se žena.

Škola nebo sokolovna. V Počátkách opraví stovky oken na městských budovách

Pikl zároveň dodal informaci, týkající se především rozmístěných zákazových značek. „Takzvané povolení obce Rynárec nepotřebuje nikdo, kdo má v občanském průkazu uveden trvalý pobyt v Rynárci. Není ani pravdou, že by nějaká obec měla výjimku na projíždění. Výjimky jsou dávány pouze v odůvodnitelných případech, tedy když tam má firma sídlo, je tam příjezd k rekreačnímu objektu a tak podobně,“ vysvětlil Pikl.

Objízdná trasa v případě Rynárce může vést například z Pelhřimova do Kamenice nad Lipou, Počátek a Horní Cerekve. „Lze ale očekávat, že řidiči to teď budou zkoušet různě, podobná situace panuje čerstvě i v Olešné,“ dodal Pikl. V Olešné se totiž také opravuje silnice a obec by neměla být až do konce září průjezdná vůbec.

V případě Olešné lze k objíždění využít například trasu z Pelhřimova přes Skrýšov, Putimov a Sázavu, poté se vydat do Nového Rychnova, Výskytné a zpět. „Autobusová doprava bude tímto směrem jezdit s větší časovou prodlevou. Pro všechny přesné informace je nutné sledovat internetové stránky vyhledávající spoje,“ upozornila Nikola Marková, zastupitelka z uzavírkou dotčeného Hubenova.

Lukáš Vlček z Pacova je prvním místopředsedou STAN

Přibližně do prvního srpna narazí na semafory ti, kteří budou cestovat z Pelhřimova do jižních Čech, konkrétně u Chýnova. „Důvodem pro omezení v daném úseku komunikace je provádění prací na připojení nově budovaného obchvatu Chýnova ke stávající silnici I/19,“ uvedl za komunikační tým Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek. Doprava kvůli tomu bude asi na čtyřistametrovém úseku svedena do jednoho pruhu.

Kromě série oprav v bezprostředním okolí Pelhřimova se nyní pracuje i v okolí Humpolce. Dělníci se lopotí i na silnici v Čejově. „Úplná uzavírka potrvá do konce srpna, až bude hotovo, uleví to například i lidem, kteří projíždí přes Humpolec,“ dodal ředitel silničářů Necid.

Tam se totiž Ředitelství silnic a dálnic pustilo do úpravy průtahu městem. Že dokončení prací situaci pomůže, potvrdila i mluvčí humpolecké radnice Jana Kudrhaltová. „Otevření silnice v Čejově skutečně bude pro řidiče další úlevou. Pravda je, že aktuální opravovaný úsek je pro řidiče v Humpolci nejhorší. Jakmile ale skončí první a druhá etapa a celá stavba se posune o křižovatku dál, tak se motoristům situace také výrazně zlepší. Otevře se totiž silnice ke Kauflandu, která je nyní zavřená,“ doplnila Kudrhaltová.