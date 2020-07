Místní nadšenci se totiž pustili do revitalizace okolí zmíněného humpoleckého rybníka, kde vzniká rekreační zóna. „První etapa zvelebování nevyžadovala větší finanční nároky. Udělali jsme tam dřevěná lehátka, pískoviště pro děti a upravili přístup do vody. Během léta tam budeme průběžně sekat trávu, aby byla kvalitnější,“ sdělil Petr Machek za místní sdružení nezávislých kandidátů HumpolecGo!.

Těmito kroky chtějí iniciátoři přírodního koupaliště Dvorák ukázat, jak se dá prostor využívat. „Chceme zjistit, jak to bude lidi bavit a jestli si k tomu najdou cestu. Pak můžeme tuto rekreační zónu řešit dál a v širším měřítku,“ přemítal Machek.

Město mělo původně v plánu zrealizovat rekreační rybník pod Rozkoší. To ale nakonec neklaplo. „Nás napadlo, že Dvorák v minulosti sloužil k rekreačnímu využití a že by bylo dobré na to navázat,“ poznamenal Machek.

Rybník, který by bylo vhodné odbahnit, je v majetku humpoleckých rybářů. „Povedlo se nám předběžně domluvit rybník v Krasoňově, který patří želivským premonstrátům. Nabídli jsme ho tedy humpoleckým rybářům, kteří by tam mohli celý svůj chov nebo jeho část přesunout. Rybáři ale nejprve potřebují zjistit technický stav krasoňovského rybníka, takže teď čekáme s dalšími kroky na výlov. Nakonec ale bude záležet na rybářích, jak se rozhodnou,“ popsal Machek následující postup.

Budování rekreační zóny u rybníku Dvorák řešili humpolečtí zastupitelé na svém červnovém zasedání. „Komisi pro rozvoj města, což je poradní orgán Rady města, jsme uložili zpracovat do konce května 2021 vizi a harmonogram naplnění záměru přírodního koupaliště Dvorák včetně odhadu finančních investic, protože žádné konkrétní kroky zatím v ruce nemáme. Město Humpolec si uvědomuje, že samotná realizace záměru nebude jednoduchá a že naopak bude finančně náročná. Kompetentní orgány města pak musí pečlivě zhodnotit závěry předložené Komisí pro rozvoj města. Humpolec má totiž před sebou řadu dalších plánů náročných a velmi důležitých investic a budeme muset rozhodnout, jaké jsou pro město priority,“ sdělil místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

První možností, kdy si budou moci nejen Humpolečtí připravený prostor u rybníka užít, bude první červencová sobota. Od 10 do 20 hodin se tam totiž uskuteční akce Humpolecké moře na rybníku Dvorák. Místní rybárnu zaplní stánky s jídlem s lokální i exotickou nabídkou, na rybníku se budou moci zájemci projet na loďce a na pláži nebudou chybět velký slunečník, hamaky nebo slack line. Příchozí si budou moci vyzkoušet rybolov a různé rybolovné techniky pod vedením tamních rybářů, zapojit se do mistrovství světa v házení žabek, dělat největší bubliny a mimo jiné přenést zrcadlení v krajině na papír.