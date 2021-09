Hotovo bude do konce tohoto roku, v tuto chvíli už se čeká jen na nábytek a vybavení. Rekonstrukce vyjde na zhruba čtyřicet milionů korun. „Třicet milionů stála stavební část, zbytek pak tvoří nábytek, počítače a odborné pomůcky,“ vyčíslil na závěr Kocour.

Nově se navíc budova C stane bezbariérovou. Přibyl tady totiž výtah. „Velikostí se škola nezměnila, ale svojí vnitřní kvalitou je někde úplně jinde. Navenek dnes působí decentně, ale zevnitř je barevná, veselá, hravá a moderní,“ vyzdvihl místostarosta Lukáš Vlček.

Rozsáhlou modernizací prochází především odborné učebny. „Pochází ze šedesátých let minulého století a už byly za svou životností,“ vysvětlil pacovský starosta Tomáš Kocour.

/FOTO/ Nový kalendářní rok začnou žáci Základní školy Pacov - areál Za Branou v novém. Dělníci aktuálně pracují na tom, aby se škola přesunula do jedenadvacátého století.

