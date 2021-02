Jaké starosti má starosta Nové Cerekve?

Spoustu starostí, protože máme docela velký obvod, co se týče územní rozlohy. Spravujeme sedm katastrů. Kromě Nové Cerekve máme na starosti ještě šest místních částí. Také máme poměrně hodně lesů, rybníků, pozemků a tak dále. A pak je tu samozřejmě i práce s lidmi, takže starostí je až nad hlavu.

Jak byste zhodnotil loňský rok? Co se v městysu podařilo?

Síťovali jsme stavební pozemky, k tomu jsme dělali komunikace a chodníky. A s tím souviselo i veřejné osvětlení. Dělali jsme asi osmimilionovou akci v základní škole, kde jsme nechali kompletně přestavět odbornou učebnu, upravit hlavní vstup do budovy a mimo jiné také opravit toalety a umývárny žáků i učitelů. Řekl bych, že jsme investovali klasicky jako každý rok, ale některé věci jsme museli z rozpočtu vyřadit.

Přijde na ně řada v letošním roce?

I v letošním roce asi pojedeme stejným způsobem. V prosinci jsme totiž dělali rozpočet s tím, že uvidíme, jak se bude vyvíjet situace kolem rozpočtového určení daní. Nicméně máme rozjeté nějaké akce, které by mohly klapnout. A některé akce, jako je oprava a odbahnění rybníka v Markvarci za čtyři miliony, už realizujeme. Požádali jsme o dotaci na vybavení učebny na základní škole, což jsou další dva miliony. Také jsme zažádali o dotaci na opravu jedné místní komunikace, kde náklady představují asi deset milionů. Pak jsou další nutné věci, a to opravy komunikací či veřejného osvětlení apod., které udělat musíme. Loni jsme se potýkali poměrně významně se špatnou kvalitou pitné vody, takže na letošek máme naplánováno vybudovat i úpravnu vody.

Daří se do Cerekve nalákat nebo tu udržet mladé lidi?

Mladé se nám tu daří nějakým způsobem udržet možností výstavby rodinných domů. Od roku 2015 jsme měli v prodeji stavební pozemky. Prvně jich bylo osm, v druhé fázi jich bylo třináct. Teď doprodáváme poslední a je na nás, abychom našli nějaké další plochy, kde by se do budoucna dalo stavět. Máme nějaké záměry i na výstavbu bytů. V současné době pronajímáme pět obecních bytů. Další dva byty máme vyprojektované a víme o prostorách, kde by se dalo osm bytů vybudovat. Samozřejmě zase záleží na finančních možnostech městyse.

Nová Cerekev je známá také židovskou synagogou. Jak té se loni dařilo?

Tím, jak byla vládní opatření rozvolněná, jsme synagogu měli přes léto normálně otevřenou. Generální oprava synagogy skončila v roce 2014, takže synagoga je teď v perfektním stavu. V synagoze každoročně pořádáme kulturní léto, během kterého míváme pět až šest koncertů a putovní výstavy. To se ale v loňském roce uskutečnit nemohlo. I návštěvníků bylo o trochu méně, ale úplně chyběli návštěvníci ze zahraničí.

50 let

od narození žije v místní části Chmelná

starostou je od roku 2010

má rád cyklistiku, turistiku, hudbu (aktivně hraje na trubku)

a čtení dobrých knih