Starostou Olešné jste od konce roku 2018. Co vás táhlo do komunální politiky?

Spíš šlo o shodu okolností. Byli tu i lidé, kteří do zastupitelstva nebo do voleb chtěli jít, takže situace k tomu nějak uzrála. Obecně se mi tu některé věci nelíbili. Říkal jsem si ale, že je jednoduché kritizovat. Proto jsme s tím šli něco udělat. S odstupem času mám ale na některé věci jiný názor. Pak totiž samozřejmě vidíte, že něco změnit jde a něco jde zase hůř.

Jaké tu máte plány a co v letošním roce chystáte?

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkV Olešné bylo určité dědictví toho, co by se mělo udělat. Byly tu nějaké zpracované projekty, žádosti nebo i přiznané dotace. Teď tedy stavíme novou hasičskou zbrojnici. Co se týče vypouštění odpadních vod, tak Olešná měla výjimku do konce roku 2020. Měli jsme tedy povinnost zpracovat projektovou dokumentaci a připravit všechno pro to, aby byla v co nejkratší době zahájená realizace kanalizace a čistírny odpadních vod. Také se snažíme průběžně opravovat komunikace. Zrekonstruovali jsme i místní hospodu, takže až se situace vrátí do normálu, tak bychom chtěli najít nějakého provozovatele. Myslím si, že na vesnici hospoda patří.

S jakými problémy se potýkáte?

Trápí nás možnost parkování ve středu obce. Máme tu školu a školku a lidé jsou naučeni vozit své děti přímo ke vchodu. My ale nemáme možnost je nasměrovat někam jinam. Projekt na parkoviště už ale je a máme i stavební povolení. Také zápasíme s kůrovcem. Trápí nás i tepelné zabezpečení budov. Někdy to přináší zbytečné náklady. Teď jsme v souvislosti s její přestavbou částečně vyřešili školu a chtěli bychom i školku. Nová hasičská zbrojnice už bude vytápěná plynem.

Dočetla jsem se, že tu máte málo prvňáčků.

Nejsem tu dlouho, abych to mohl porovnávat. Nedokážu říct, jestli je to vyloženě jenom o tom, že tady mladé rodiny a tím pádem ani děti nejsou. Ovlivňuje to mimo jiné i dopravní spojení a spádovost obcí, které patří pod Olešnou. Z Chválova a Řemenova totiž není žádné dopravní spojení do Olešné. Na Pelhřimov autobus jezdí, sem ne. Takže vlivů je hodně. Důvodem může být i to, že silné ročníky už byly. A vzhledem k tomu, jaká je doba, tak spousta maminek se rozhodla, že dá dětem odklad.

Petr Šlak



Petr Šlak je starostou Olešné od listopadu 2018.Zdroj: Deník/Denisa Krejčípochází z Pelhřimova

bydlí v Řemenově, místní části Olešné

má tři děti a dvě vnoučata

je bývalým učitelem tělocviku a zeměpisu

rád lyžuje a běžkuje

je starostou SDH Řemenov