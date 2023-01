Pro místní sportovce jde navíc o dárek k výročí založení TJ Slovan Kamenice nad Lipou. Zdejší tělovýchovná jednota totiž vznikla přesně před sto lety. „Že to takhle pěkně vyšlo, je spíš náhoda. Přesto jde o pěkný dárek. O obnovu hřiště a atletických drah jsme usilovali několik posledních let. Vyšlo to všechno až letos. Už to opravdu bylo potřeba. Například zázemí pro atlety je v současnosti absolutně nevyhovující,“ přiblížil správce areálu Libor Macháček.

Pro žáky ze zdejších škol jde o jedno z mála míst ve městě, kde se mohou v současnosti věnovat atletice. „Areál využívá základní i zemědělská škola. Děti se tu totiž setkají s atletikou a mohou si zasportovat. Jenže ovál je stále škvárový. A po každém dešti to na dráze dělalo problémy. Konečně to zase bude dobré,“ pochválil Macháček s tím, že škváru nyní nahradí tartan.

Práce na hřišti začnou v dubnu a potrvají až do září. „Počítáme s tím, že do další sezony vstoupíme s novým areálem. Do té doby to musí veřejnost i sportovci vydržet. Pak ale areál bude konečně nadstandardní. Věřím, že s tím lidé budou spokojení,“ popsal starosta Kamenice Tomáš Tesař. Zároveň doplnil, že otevření areálu ve městě spojí s oslavami založení fotbalového klubu.

Větší část téměř čtrnáctimilionového rozpočtu pokryje dotace. „Necelých devět milionů jsme dostali od Národní sportovní agentury. Přesto jde pro nás o jednu z priorit letošního rozpočtu. Ten sice budeme schvalovat v březnu, ale s pětimilionovým výdajem už dopředu počítáme. Budeme tam mít nové odvodnění, bezpečnější hliníkové branky nebo větší dráhy pro atlety,“ vyjmenoval změny starosta.

Kameničtí fotbalisté najdou dočasné zázemí v obci Častrov. Tam hřiště museli také opravit, aby odpovídalo vyšším nárokům. „Navezli jsme písek a zarovnali jsme ho, aby to nebyl samý krtinec. Na jaře to ještě zatravníme. Není to přitom poprvé, co u nás budou trénovat jiní fotbalisté. Nějakých deset let nazpátek ho využívali Žirovničtí,“ zavzpomínal Jan Lepeška, který půjčení hřiště domlouval.