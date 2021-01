Místo lyžařů děti na bobech. Podívejte se, jak to žije na Čeřínku

/REPORTÁŽ, VIDEO UVNITŘ ČLÁNKU/ Vleky stojí, a tak jsou na sjezdovkách místo lyžařů děti. Jezdí dolů na saních či na bobech a pak pěšky nahoru. Ty menší táhnou rodiče, starší už zvládnou vše sami. Většině dětí stačí jen pár desítek metrů. Sjet celou sjezdovku by byl zajisté větší zážitek, ale kdo by to pak chtěl šlapat zpátky?

I v poslední den roku 2020 se řada lidí vydala na Čeřínek. A vůbec jim nevadilo, že vlek nejede. | Foto: Deník / Martin Singr

Situace, kdy se na kopci tvoří hloučky diskutujících rodičů není z epidemického hlediska o nic lepší, než kdyby se na svahu jezdili lyžaři. Spíše naopak. „Uzavření sjezdovek ničemu nezabránilo. Lidé tam jsou a tvoří se větší hloučky než kdyby normálně lyžovali. Vyjet lanovkou nahoru a sjet svah by bylo daleko bezpečnější,“ je přesvědčená Magda Vaňková, která provozuje sjezdovky v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku. Silvestr na Vysočině: zavřené bary a zábava online. Přečtěte si další tipy Přečíst článek › Dostat lidi ze sjezdovky pryč přitom není vůbec snadné. „Nejsme z toho nadšení. Padesát, sto lidí nemáme šanci v dobrém dostat pryč, tak tomu necháváme volný průběh,“ přidal se správce sjezdovky Fajtův kopec Jiří Pálka. „Modlíme se za to, aby byl sníh, ze sáňkařů se stali lyžaři a pak budeme spokojení všichni,“ dodal. Lyžařské středisko Kadlečák u Světlé nad Sázavou má zatím zasněženou jen část svahu, i tam jezdí děti na bobech. „Zatím nám to nevadí. Sníh sice při oblevě rychleji mizí, ale zatím to neřešíme,“ uvedl předseda lyžařského spolku Kadlečák Jaroslav Kaiser. Co se týká spuštění lyžařské sezony, upínají nyní vlekaři své naděje k datu jedenáctého ledna. Od toho dne by mohla vláda spuštění lanovek opět povolit. Galerie 8 fotografií v galerii ›





Lyžařský areál Čeřínek se však v úterý 29. prosince odpoledne vydal cestou vzdoru. „Vláda si dává do 4. ledna přestávku a my nemůžeme čekat, další dny bez provozu pro nás znamenají finanční krach. Jsme rozhodnuti nenechat se zničit nesmyslnými opatřeními a chceme spustit sjezdovku, která je stejně plná lidí,“ uvedli provozovatelé na sociální síti facebook. Vzestupy a pády roku 2020 na Vysočině: nový hejtman, Šmarda i barokní skvost Přečíst článek › Jen o pár hodin později ale své vyjádření mírnili. „Chceme otevřít a otevřeme, pokud nám stát a jeho orgány nedají jasnou informaci o tom, jak nám budou kompenzovat naše ztráty,“ napsali provozovatelé. Přesto však souhlasné reakce a sdílení příspěvku stále přibývají. Komentářů bylo o dva dni později večer přes dvě stě sedmdesát a sdílení neuvěřitelných tisíc sedm set. Objevili se i kritické hlasy. „Když se takhle budeme chovat dal, tak se z toho nikdy nevyhrabeme, ostatní státy nás uzavřou. Češi, hrdinové, spíš fanatici bez mozku,“ komentoval situaci například Jindra Syřiště. Zatím sjezdovka stále patří dětem a ti si to náležitě užívají.

