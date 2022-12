Nemocnicím na Vysočině chybí odborníci: v Pelhřimově shání radiology

Kulturní akce budou ve Spolkovém domu pokračovat letos i v příštím roce. „Rozhodně tam ale nechceme pořádat žádné diskotéky a technoparty. Budova stojí uprostřed bytových domů a nechceme obyvatele rušit,“ vysvětlila starostka.

Ta by naopak uvítala plesy, setkávání spolků nebo podnikové večírky. „Chtěli bychom, aby se to neslo ve stejném duchu jako za předchozího majitele,“ předeslala Štěrbová a dodala, že se zájemci o pořádání akcí mohou stále hlásit.

Historie Spolkového domu v Humpolci



- vznikl v roce 1899

- stály za tím humpolecké spolky

- sloužil jako prostor pro společenské a kulturní akce

- ve druhé polovině dvacátého století v něm sídlilo také kino

- v osmdesátých letech začal chátrat, hrozila mu demolice

- zachránili ho manželé Vaňkovi, dům koupili a zrekonstruovali

- loni oznámili, že dům už nemají zájem provozovat

- nyní se o historický objekt bude starat přímo město Humpolec

Bývalé vedení města se pro odkup rozhodlo kvůli významnosti budovy. „Je to jedna z humpoleckých nejvýznamnějších charakteristik. Zároveň poskytuje zázemí pro kulturu,“ uvedl dříve pro Deník bývalý humpolecký starosta Karel Kratochvíl. Podle něj nic provozu nebránilo. „Objekt bude okamžitě provozuschopný. Rekonstrukce ale bude pro rozvoj potřeba,“ přiznal.

První zájemci o provoz Spolkového domu se městu už ozvali. Jedním z nich je Bedřich Šoula. Ten už má s pořádáním akcí zkušenosti. „Děláme například maturitní plesy. V Humpolci a jeho okolí jsme třináct let. Rádi bychom Spolkáč rozdýchali. Má rozhodně potenciál,“ popsal. Jeho zázemí ale má podle Šouly mezery. „Muselo by se dát do pořádku vybavení. Je nutné vyčistit pípy, přinést ledničky či zkontrolovat hasičáky. Jednorázové akce pořádat jdou, dá se s tím pracovat. Přesto by dům do budoucna určitě vyžadoval pořádnou péči,“ zamyslel se Šoula.