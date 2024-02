Samozřejmě nejsložitější je podle něj najít strážníky, kteří budou mít přirozený respekt, budou slušní a nápomocní. „Těžko se v dohledné době můžeme dostat do situace jako například v Chotěboři, která je mimochodem stejně velká jako Humpolec, kde mají osm strážníků, nonstop provoz a už si to bez městské policie ani nedovedou představit,“ povzdechl si starosta, který chce na toto téma otevřít veřejnou debatu, aby obyvatelé Humpolce slyšeli fakta. Jak městská policie funguje, kolik stojí, jaké jsou problémy. „Pak se můžeme rozhodnout, co s tím. Nechci to tlačit, podle mě má každá věc svůj čas,“ dodal starosta.

Exotická mušle i tradiční lipový list ve znaku. Poznejte obec na Vysočině

Podle obyvatel Humpolce je problematický především tamní park Stromovka. „Čím dál častěji jsou tam bezdomovci a jsou nepříjemní. Městskou policii bych tam uvítala,“ povzdechla si například Věra Sedláková, která chodí přes park do lékárny.

Problémy s bezdomovci a potřebnost městské policie odstartovaly diskusi i na sociální síti Humpolák. „V parku Stromovka jsem byla několikrát. Naprostá spokojenost. Ale teď,“ podivila se Irena Žáčková. Obyvatelé Humpolce si stěžují na to, že bezdomovci jsou opilí, na veřejnosti vykonávají potřebu a přidávají se k nim i party mladých výtržníků.

Daniel Šimek z Humpolce zdolá Mont Blanc. Pomůže hemofilikům

Podle Petra Doležala, vedoucího strážníka městské policie v Chotěboři na Havlíčkobrodsku, je pro toho, kdo chce zřídit městskou policii, nejnáročnější stránka peněz. Materiální vybavení, koupě a provoz služebního auta, provoz služebny. „A hlavně personální otázka. Najít městské strážníky je problém v celé republice. Státní policie a armáda nabízí výhody, které městská policie nemá,“ vysvětlil Doležal. Například ve Světlé nad Sázavou stojí městská policie se čtyřmi strážníky město asi tři miliony korun ročně.