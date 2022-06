Denně bazén využívají plavci z pelhřimovského plaveckého oddílu Delfín. Opravy jsou podle ředitele Zdeňka Štěpánka tedy nutné. „Chtělo by to novou střechu. Když prší, tak déšť prosakuje dovnitř. Neteče pod bazén, ale do něj,“ popsal problémy letité budovy. Na druhou však odložení rekonstrukce chápe. „Čekal jsem to. Jde totiž o obří sumu peněz. A pro plaveckou školu je odložení prací v uvozovkách dobře. V příštích pěti letech nebudeme mít zrušený provoz a pojedeme normálně dál. Když by se to rozkopalo, tak by nám to zkomplikovalo fungování,“ doplnil Štěpánek. Podle něj budou spíš zklamaní ostatní lidi v Pelhřimově.