Podle nových zákonů musí mít strážník maturitu. Výuční list nestačí. Některým uchazečům chybí fyzická kondice, jiní si zase práci strážníka pletou s akčním filmem.

Výběrové řízení pro uchazeče o práci u městské policie má tři kola. První fází je životopis, druhou osobní pohovor a třetí návštěva psychologa. Psycholog oznámí zaměstnavateli jen výsledek. Obecně strážník nesmí být agresivní, ale ani ušlápnutý. Musí si umět poradit, zvládat konflikty.

Strážníci jsou podle Šerkové v ulicích čtyřiadvacet hodin denně. Město dobře znají, řeší problémy od pomoci při dopravní nehodě po výtržnosti v barech a sousedské konflikty. Pomocníkem strážníků v Třebíči je kamerový systém.

Nedostanou výsluhy

O práci městského strážníka po maturitě uvažoval chvíli Milan Suchý z Havlíčkova Brodu. Časem si to rozmyslel. „Doma mi to rozmluvili. Když prý chci nosit uniformu, mám to zkusit u policie. Tam budu dělat ze začátku skoro to samé. Chodit po ulici, kontrolovat řidiče, hlídat pořádek, ale u policie dostanu nakonec výsluhu,“ vysvětlil student, proč se rozhodl změnit názor.

O absenci výhody, která zájemce o práci u městské policie odrazuje, hovořil s Deníkem v minulosti několikrát manažer prevence kriminality z Chotěboře Jiří Novotný. „Stát po městské policii chce práci hodnou státní správy, ale jinak na ni zapomíná. Výsluhy by pomohly. Přitom by stačilo zahrnout nás do integrovaného záchranného systému. Ale to ne. Třeba na Slovensku mají strážníci výhody jako horníci,“ prohlásil Novotný.

Odměny pro strážníky:

Do doby získání „Osvědčení" pobírá čekatel nástupní hrubý plat odpovídající 5. platové třídě, to znamená bez uznané praxe minimální plat 19 700 korun.

Po zařazení do přímého výkonu služby je hrubý plat strážníka stanoven dle započitatelné praxe, určené výše zvláštního příplatku (rizikového příplatku), určeného režimu práce (příplatek za směnnost) a pracovních výsledků v rozpětí od 24 680 do 33 260 korun. Výsluhu strážníci nedostávají. Nejsou bezpečnostní složka státu, ale zaměstnanci města.

Zdroj: Městské policie

Nové posily hledá Velké Meziříčí, kde mají pro strážníky celkem devět míst a chybějí dva. Náborový příspěvek je šedesát tisíc a zaměstnanecké benefity. Tří desítky městských strážníků mají mít v Havlíčkově Brodě. „Chybí nám jeden,“ konstatoval ředitel městské policie Jan Pavlík. Jak dodal, najít i toho jediného schopného kandidáta, který by chtěl obléknout uniformu, je problém. „Trh práce moc možností nenabízí,“ konstatoval Pavlík.

Plný stav má v současné době městská policie v Chotěboři. „Zatím nikoho nehledáme, ale když nám v minulosti někdo chyběl, našel se někdo jiný, kdo měl zájem. Podařilo se nám tak volné místo rychle zaplnit,“ sdělil ředitel městské policie Petr Doležal.

Dva městští strážníci odcházejí v současné době od městské policie v Jihlavě. Podle ředitele Jana Frence ale nebude problém jejich místa zaplnit. „Jsou mladí, chtějí změnit působiště. Chápu to. Naštěstí se za ně našla náhrada. Dva zájemci, dokonce vysokoškoláci, nastoupili nyní do odborného kurzu,“ informoval ředitel Frenc. Jak dodal, má městská policie v Jihlavě šestasedmdesát tabulkových míst, a to nejen pro muže v uniformě. „Pod naši správu patří také městský útulek,“ upřesnil Frenc.

Kolik chybí strážníků