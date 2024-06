Naposledy se k omezení parkování rozhodli v Žirovnici na Pelhřimovsku. Podle starosty Žirovnice Radka Vopravila to některé řidiče nepotěší. „Jedná se o změnu parkování na Havlíčkově náměstí,“ řekl Deníku starosta. Jak vysvětlil, někteří řidiči používají náměstí jako odstavné parkoviště, protože je to zadarmo. Na náměstí už dělníci montují parkovací závory. Od července zavádí město i systém platby. „První hodina je zadarmo. Každá další za třicet korun. Od šesti večer do šesti ráno je stání nadále zdarma,“ upřesnil starosta. Jak zdůraznil, město nechce na parkování vydělávat. Pod náměstím půjde dál parkovat zadarmo.

Ze stejných důvodů zavedli placené parkování, byť jen za pár korun, v centru Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Kousek dál ve Světlé nad Sázavou nechali přestavět celé náměstí Trčků z Lípy a zpoplatnili parkování. Výše poplatku je dvě koruny za první hodinu, ale pak dvacet za každou další započatou hodinu, a to vždy od pondělí do pátku v době osmi ráno do čtyř odpoledne. Podobný přístup zvolila i další města na Vysočině.