Nejvíce peněz si ve svém rozpočtu vyčlenili v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku. Do podpory cestovního ruchu investují zhruba tři miliony korun. „Chtěli bychom, aby návštěvníci poznali, že jsme region přívětivý a pohostinný. V letošním roce dále budujeme Park miniatur, pumptrack (uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na terénním kole s vlnami a klopenými zatáčkami, pozn. red.) a cyklostezku směrem na Domanín. Připravujeme zpřístupnit kopec Hora, kde na návrší obnovíme památku Tři kříže,“ prozradil starosta města Karel Pačiska.

Na cyklostezku se zaměří i ve Světlé nad Sázavou a v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. „Jsme vlastníkem a provozovatelem jedné z nejoblíbenějších cyklostezek mezi in-line bruslaři. Je jí devítikilometrová trasa mezi Přibyslaví a Sázavou. Letos plánujeme její mimořádné opravy v hodnotě zhruba 150 tisíc korun, dalších sto tisíc pak stojí pravidelná údržba,“ sdělil přibyslavský starosta Martin Kamarád.

To Havlíčkobrodští se turistům pochlubí opravenými a vylepšenými zákoutími města. „Dlouhodobě se snažíme o to, aby naše město bylo atraktivní pro turisty. V posledních letech jsme dokončili první část revitalizace parku Budoucnost, který se nachází v centru města, a rádi bychom pokračovali dalšími etapami. Kompletní rekonstrukcí prošlo i Smetanovo náměstí, které získalo ocenění Stavba roku Kraje Vysočina,“ připomněla mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

Hezčí prostředí chtějí výletníkům nabídnout i v Jihlavě. „Cestovní ruch chceme podpořit například oživením centra města herními prvky a odpočinkovými zónami. Také jsme si dali za cíl více zpropagovat Stříbrné údolí, takže po městě nainstalujeme nové směrovky a mapy tohoto místa,“ pověděl mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Oproti tomu v Třebíči mohou turisté poznávat krásy města formou hry. „Připravujeme podpůrnou kampaň Třebíčsko – moravská Vysočina. Bude se jmenovat Dvanáct ukrytých pokladů a jejím prostřednictvím budou propagovány atraktivní, ale dosud nepříliš známé turistické cíle na Třebíčsku,“ poodhalila třebíčská mluvčí Irini Martakidisová.

Další marketingovou kampaň nazvali Zažij Třebíč! a je zaměřená na rodiny s dětmi a mladé páry. „Cílem je přivést návštěvníky nejenom na prohlídku skvostných třebíčských památek UNESCO, ale i na další naše atraktivní místa. Chceme poukázat na to, že i u nás v Česku se dá zažít nezapomenutelná dovolená, a to včetně veškerých služeb, které turisté vyžadují,“ vysvětlila Martakidisová.

Také v Telči na Jihlavsku plánují mediální kampaň na propagaci města. „Měla by přilákat alespoň ve zbytku roku návštěvníky do města a regionu. Co se týče akcí, nakonec se budou konat Prázdniny v Telči, což je pro všechny dobrá zpráva,“ řekl s úsměvem starosta města Roman Fabeš.

Vstříc turistům jdou i v Humpolci na Pelhřimovsku. „Společně s infocentrem a humpoleckými podnikateli připravujeme podpůrný program pro návštěvníky města ve formě slevových karet. Měly by je motivovat k návštěvě místních zajímavostí či některých provozoven,“ informoval humpolecký starosta Karel Kratochvíl.

Ve Velkém Meziříčí pak vsadili na pestrý kulturní program. „Jsem moc rád, že i letos máme turistům co nabídnout. Již poosmé proběhne na náměstí Velkomeziříčské kulturní léto, což je oblíbený letní program, který zdarma nabídne více jak dvacet multižánrových vystoupení. Prvního června se veřejnosti otevře také vyhlídková věž kostela svatého Mikuláše. Druhý červnový víkend se můžeme těšit na velkomeziříčskou pouť s nedělním jarmarkem,“ lákal starosta města Alexandros Kaminaras.

„Jako město podpoříme i konání druhého ročníku Kmínového festivalu, jednáme s organizátorem food festivalu a plánujeme například rozšíření naučných stezek Balinským a Nesměřským údolím,“ doplnil Kaminaras.