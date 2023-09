Jídlo v některých pelhřimovských restauracích zdražuje. Pro zákazníky tak může být v dnešní době problém najít restauraci, kde prodávají polední menu včetně pití pod sto padesát korun. Strávníci by se museli vzdát například české kuchyně.

Pro strávníky v Pelhřimově může být v dnešní době problém najít restauraci, kde prodávají polední menu včetně pití pod sto padesát korun. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Petra Pelce se navíc snížení ceny i o pár korun nevyhnutelně projeví na kvalitě. „I zlevnění třeba jen o dvacet korun bude znamenat horší chuť. Nebo vyvstanou jiné problémy, například s horší hygienou. Pro podniky a v konečném důsledku i pro zákazníky může být lepší mírně zdražit,” komentoval situaci ekonom.

S jeho slovy souhlasil i majitel pelhřimovské restaurace U Oskara Pavel Buchta. „U nás stojí menu asi 150 korun bez pití. Náklady sesekáváme na minimum. Maso například bereme levně přímo od výrobce. Kdybychom snížili cenu, zákazníci by to zaručeně poznali a přišlo by jich méně,” popsal Buchta.

Ve svém podniku nedávno dvakrát zdražoval, naposledy na jaře. „Je důležité najít rovnováhu mezi kvalitou a cenou jídla. Tak aby k nám zákazníci rádi chodili a restaurace byla finančně udržitelná,” řekl podnikatel. Poukázal také na to, že více než polovina peněz, které strávníci platí, nejde na nákup surovin, ale na celkový provoz restaurace. Například na platy zaměstnanců.

Ekonom Pelc upozornil také, že většina restauratérů si nemůže dlouhodobě nechávat příliš vysoké marže. „Spotřebitelským trendem v České republice je snaha na jídle ušetřit. Všichni se honí za levným jídlem. Restauratéři pak sází na to, že co je levné, to je v kurzu," podotknul ekonom.

Podle některých obyvatel Pelhřimova jsou však místa, kde se dá i za nižší cenu najíst stále dobře. „Mám třeba ráda restauraci Měšťanský dům. Přijde mi, že tam stále vaří domácí jídla. Nepoužívají polotovary, mražené potraviny ani bujóny. Všechno si tam dělají sami. A cena taky není neúnosná,” svěřila se jedna ze zákaznic Šárka Čekalová. Za jídlo si návštěvníci podniku zaplatí kolem 150 korun.

I to je však podle některých hostů poměrně dost. „Ty ceny jsou aspoň pro mě hrozně vysoké. Studuju vysokou školu, a tak se snažím šetřit, kde to jen jde. Chodím jen občas do restaurací, které znám a vím, že se tam jde najíst levně a dobře,” popsal například Ondra Janku.

Kvalita jídla a jeho cena ale podle některých úzce souvisí. V restauraci a hotelu Farma se člověk většinou pod dvě stě korun nenají. Podle jedné z pracovnic podniku Kateřiny Vintrové je ale právě proto kvalita jejich pokrmů vyšší. „Suroviny bereme od lokálních dodavatelů a co se týče dobrého jídla, neděláme kompromisy," řekla Vintrová. Myslí si ale, že cena je v podniku přijatelná. Menu se snaží vyvážit tak, aby se u nich mohli najíst i mladé rodiny s dětmi.

Pelc upozornil i na fakt, že najíst se výrazněji pod cenou sto padesáti korun je možné, strávníci by se však museli vzdát české kuchyně. „Například v asijských jídlech jsou ingredience jiného rázu a jsou ve finále levnější. Řada lidí je dnes vyhledává nejen proto, že mají tento druh jídla rádi, ale také proto, že chtějí ušetřit," dodal ekonom.

MAREK BERČÍK