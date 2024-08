Medova vila v Humpolci je na prodej. Vedení města na Pelhřimovsku nyní koupi památky z dvacátého století zvažuje. Medova vila by mohla sloužit jako poctu prvorepublikové historii nebo edukativní centrum.

Podrobnosti přiblížil starosta Humpolce Petr Machek. „Medova vila je ceněným architektonickým skvostem. Cítíme odpovědnost k zachování historických hodnot a šanci pro úctyhodné využití kulturní památky. Je více než na místě, aby město Humpolec důkladně zvážilo nákup této vily,“ vysvětlil.

Pokud město mělo budovu koupí, bude sloužit veřejnosti. „Jednou z možností je funkcionalistickou vilu pojmout jako společensko-kulturní centrum odkazující na historii soukenictví. Prostor může být věnován soukenictví jako takovému nebo prvorepublikovým továrníkům, kteří se významně zasadili o rozvoj města. Možností je ji aktivně využívat jako edukativní centrum,“ sdělil Machek.

Využít by město chtělo také zahradu. Mohla by sloužit sousední základní škole či České zemědělské akademii jako malý městský park. „Kromě pořizovací ceny musíme počítat s nákladnou rekonstrukcí. U těchto památek není běžné, aby generovaly zisk. Při nejlepších ekonomických výhledech se stěží pokryje provoz. Bylo by tak na městu, případně partnerech, aby provoz Medovy vily dotovaly,“ doplnil starosta.