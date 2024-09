Sestřička vítá dalšího pacienta a studentka třetího ročníku medicíny spolu s chirurgem Peterem Pitákem kontrolují kartu pacienta. Veronika s doktorem rozebírá informace, které jsou v dokumentaci, a lékař jí vše pečlivě vysvětluje. „Můžete se položit,“ sděluje sestřička pacientovi a ten si lehá. „Budeme vytahovat stehy,“ dodává.

Mladá medička společně s lékařem přistupuje k pacientovi a pozorně si prohlíží stehy. V místnosti je příjemný chlad. Sestřička rozsvěcuje světlo nad pacientovou paží a přináší veškeré nástroje, které budou lékaři potřebovat. Studentka si nasazuje modré rukavice a bedlivě poslouchá rady lékaře. „Aby se ti to lépe dělalo, polož si tady ruku a opři si ji,“ vysvětluje jí Piták. Jemně naznačuje pohyb, který usnadní studentce práci.

Veronika bere do jedné ruky pinzetu a do druhé nůžky. Lékař pozorně přihlíží a občas studentce poradí. „Takhle jeden vezmeš a střihneš,“ doplňuje lékař. Mladá medička přikyvuje a zkušeně bere nástroje do ruky. Za chviličku je vše hotové. „Hurá,“ usmívá se spokojeně Veronika. Lékař zajistí vše potřebné a sestřička ošetřené místo pacientovi zalepí speciální náplastí. „Večer už to můžete sundat a normálně se osprchovat,“ radí lékař pacientovi.