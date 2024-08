Je ráda, že je pro děti účastnic zajištěné hlídání, zatímco se budou vzdělávat. „Starší z dcer chodí do školky, takže hlídání budu využívat jen pro tu mladší,“ upřesnila situaci Šebestová.

Nicméně má i určité obavy. „Mám dvouletou holčičku a ta je na mě dosti fixovaná. Jsem zvědavá na její začátky ve skupince dětí. Ale zase si říkám, že to může být vlastně taková příprava do školky,“ vysvětlila maminka.

O děti se během kurzů budou starat chůvy, se kterými Rodinné centrum v Pelhřimově dlouhodobě spolupracuje. „Hlídání dětí není věkově omezené. Staraly jsme se už i o půlroční miminka, která tam spala,“ vysvětlila vedoucí Rodinného centra Pelhřimov Zuzana Havlová.

Pro účastnice jsou od září připravené dva kurzy tohoto druhu. Intenzivnější a delší kurz, během kterého se maminky budou setkávat dvakrát týdně, zajišťuje nezisková organizace Attavena. Kratší, který bude trvat tři měsíce, pořádá Síť pro rodinu. „Už několik let s Attavenou spolupracujeme a jsme i členy Sítě pro rodinu. Oběma organizacím se podařilo sehnat dotace na kurzy pro maminky, byla náhoda, že i ve stejný čas,“ upřesnila Havlová.

Maminky se během kurzů budou zlepšovat v komunikačních dovednostech, v práci na počítači, nachystají si motivační dopis i životopis. „Chtěla bych, aby mi kurz dopomohl k tomu, vrátit se, v uvozovkách normálně do života. Na rodičovské jsem už čtyři roky. Určitě bych se chtěla zlepšit mimo jiné i v komunikaci. Když maminka, většinu času během dne, mluví jenom s dětmi, tak má občas pocit, že jí dochází slovní zásoba a že se neumí vyjádřit přesně tak, jak by chtěla,“ svěřila se Šebestová.

K účasti na kurzu ji inspirovala proměna sousedky. „Slyšela jsem reakci sousedky z našeho bytového domu, která tímto kurzem prošla před dvěma roky. Kurz si velmi chválila a vypadala sebevědoměji a byla sebejistější. Myslím, že nakonec našla i práci, která ji naplňuje,“ vysvětlila Šebestová. „Bavila jsem se o tom doma s manželem a ten mě celou dobu podporuje,“ upřesnila Šebestová.

Celý kurz je pro maminky zadarmo. Nejen pro ty, které jsou na mateřské dovolené, ale i pro ty, které mají dítě ve věku do patnácti let a v tuto chvíli nejsou zaměstnané. „Organizace kurzy nabízí do center, která se jim osvědčila a která mají zázemí jak pro maminky, které se budou vzdělávat, tak i místnost pro děti na hlídání. Tím, že splňujeme tyto podmínky, tak můžeme kurzy nabídnout úplně zdarma,“ vysvětlila Havlová.

To, že jsou kurzy plně hrazeny, je zajímavé i pro Michaelu Šebestovou. „To, že se za kurz neplatí, je skvělé. Když jsme my maminky pouze na rodičáku, tak je každý výdaj znát,“ sdělila.

Ani po kurzu však spolupráce nekončí. „Na konci mají maminky možnost si udělat rekvalifikační kurz zdarma, když dokončí kurz pro návrat do práce, což maminky taky hodně využívají. Udělají si třeba kurz účetnictví nebo to, co se jim hodí a nemusí na to šetřit,“ uvedla Havlová.

I radnice tento projekt v Pelhřimově vítá. Nejenže pomáhá s propagací, ale i finančně Rodinné centrum podporuje. „Je to důležité pro maminky, které po mateřské dovolené nastupují do práce a určitě jsou takové aktivity vítány. Město Pelhřimov poskytlo na tento rok Rodinnému centru dotaci ve výši sto osmdesát tisíc korun. Dotace se poskytuje na úhradu nákladů spojených s pronájmem prostorů Rodinného centra,“ sdělila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Maminky z okolí se ještě stále mohou přihlásit. „Kapacita je čtrnáct rodičů. V tuto chvíli ještě nějaká volná místa jsou,“ upřesnila Havlová.