Rozsáhlá oprava začne koncem března a její konec je plánován na závěr letošního října s tím, že daný úsek bude v rámci rekonstrukce rozdělen na dvě etapy tak, aby se situace co možná nejméně dotkla řidičů, podnikatelů i obyvatel.

Se záměrem a plánovanými opravami se zájemci mohou blíže seznámit na veřejné prezentaci, kterou město Humpolec chystá na středu 4. března. „Na veřejnou prezentaci rekonstrukce ulice 5. května a Masarykovy ulice a obnovy parku a sochy Tomáše G. Masaryka na Tyršově náměstí mohou lidé zavítat v 16.30 hodin do velké zasedací místnosti radnice, kde se budou moci přímo zeptat na to, co je zajímá,“ informovala mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.

Velký zásah čeká plynaře

Práce jsou nutné zejména z hlediska špatného technického stavu sítí a vedení humpolecké radnice je plánovalo dlouhodobě. Velký zásah čeká především plynaře. „Máme připravené projekty pro rekonstrukci lokality ulic Masarykova, 5. května a Jihlavské, přičemž letos se počítá právě s Masarykovou ulicí. Další úseky přijdou na řadu v následujících letech,“ vysvětlil místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

Letošní rekonstrukce bude rozdělena na dvě etapy. „V první řadě půjde o úsek od firmy Auto Racek k ulici Na Stupníku, kde se bude řešit nový povrch komunikace a parkovací místa. Sítě tu byly v minulosti už položeny. Pro silnici je z hlediska komfortu pro řidiče a hlavně pro obyvatele okolních domů, vzhledem k hluku, v plánu živičný povrch, parkovací stání zůstanou v žulové kostce,“ zmínil místostarosta.

Druhá etapa pak bude pokračovat od ulice Na Stupníku po vjezd do areálu pivovaru. „Tam už nás čeká náročná a velmi podstatná rekonstrukce sítí, silnice i parkovacích stání. Povrch vozovky i parkovacích stání je navržen v kostce vzhledem k tomu, že se jedná o navazující lokalitu na Horní náměstí,“ doplnil Vlastimil Brukner.

Rozpočet města pro letošní rok počítá na opravu s částkou zhruba osmnáct milionů korun.