Jakákoliv změna bude lepší než to, co momentálně je. Ulice Mánesova v Humpolci má historickou minulost, která se podepsala na jejím vzhledu. Ten ale podle obyvatel ulice už moderním požadavkům nevyhovuje. Změnu vzhledu ulice vítá například řidič Milan Pešek, který v Mánesově ulici zaparkoval. „Ulice nutně potřebuje změnu. Silnice je samá záplata. Nechal bych všechno vyasfaltovat, i když to prý nepůjde. Ty kočičí hlavy dole vypadaly dobře možná před sto lety, když tady bydleli továrníci a jezdili kočárem, ale dneska po té dlažbě jezdit, je za trest,“ říká Deníku.

Chcete si dobít auto za 18 minut? Možnost máte nově u Humpolce

Snížit rychlost v ulici na minimum je podle jeho názoru dobrý krok. „Ulice je strmá, v dolní části je takový hrbol, takže pořádně nevidíte až dolů. Když to nahoře rozjedete a dole vám někdo přeběhne přes cestu, než zabrzdíte, je pozdě,“ vysvětluje. Podle jeho názoru je nutné dát do pořádku i systém parkování v ulici.