/ROZHOVOR/ Své první volební období ve funkci starosty Horní Cerekve zahájil Milan Kunst koncem roku 2018. „Předtím jsem byl čtyři roky v radě,“ sdělil starosta. Pod Horní Cerekev, kde žije přes tisíc osm set lidí, patří také Hříběcí, Chrástov, Těšenov a Turovka.

Starosta Horní Cerekve Milan Kunst. | Foto: Deník/Denisa Krejčí

Čím Horní Cerekev aktuálně žije?

Od dubna začal nový systém svozu odpadu, takže si myslím, že lidé řeší toto téma. Svozy odpadu jsou najednou jindy. Je vidět, že lidé byli naučení na svoz ve čtvrtek, takže i teď ve čtvrtek stojí venku popelnice, které najednou nejsou vyvezené. Navíc popeláři jezdili pokaždé ráno a teď jezdí v poledne, takže to se musí ještě zaběhnout. Nádoby, které jsme nabízeli zadarmo, řada lidí odmítala. My jsme dva měsíce, pravidelně dvakrát týdně, vydávali nádoby. Teď se systém spustil a lidé za námi začali chodit, že by to chtěli taky. Téma odpady bude neustále aktuální.