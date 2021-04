Čím teď Černovice žijí?

Pro nás je momentálně zásadní dokončit to, co jsme si nasmlouvali v minulých letech. Takže potřebujeme dorazit rekonstrukci sokolovny. Tam je teď pro nás největší úkol nakoupit vnitřní vybavení a pak nastavit správně její provoz. Druhé velké téma jsou investiční práce ve škole. Tam mimo jiné budujeme nové odborné učebny.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkNa co jste ve městě hrdý?

Myslím si, že v Černovicích můžeme být hrdí na to, jak tady funguje Domov Kopretina, ve kterém žije spoustu lidí s nějakou formou postižení. Na tyto lidi jsme tu zvyklí, jsme zvyklí s nimi žít, potkávat je, starat se o ně a nikdo je v podstatě nevnímá jako nějaký problém.

Město Černovice se také zapojuje do systému door to door. A mě hrozně potěšilo, když jsem se teď poptal s některými lidmi, jak byli perfektně naladění tohle řešit. Společně si vymysleli, jakým způsobem si chtějí upravit okolí bytového domu, aby tam ty odpady fungovaly nějak jinak. To bylo pro mě nečekané, protože vylezla celá bytovka a všichni se dohodli, že tohle nějakým způsobem vyřeší. Jsem tedy hrdý na to, že někteří lidé se tu dokáží takto dohodnout a jít za tím cílem.

Jan Brožek



- je mu 41 let

- je ženatý

- má tři dcery

- je členem KDU-ČSL

- rád hraje deskové hry, čte, plave, včelaří, rád se věnuje i turistice a cyklistice

V čem mají Černovice slabiny?

Máme tu velké zařízení na sociální péči, dvě školy a výchovný ústav, takže v tomto jsme velmi silní. Ale naopak tu máme velice slabou nabídku práce v jiných oborech. To vidím aktuálně jako jeden z velkých problémů. Protože pokud jste chlap mezi pětadvaceti a šedesáti lety a neděláte v zemědělském družstvu, tak tu prakticky nemáte možnost uplatnění. Dlouhodobě se tak snažím přesvědčit zastupitelstvo, abychom tu zlepšili podmínky pro nějaký lehký průmysl. Ještě máme generální slabinu, která se týká obecně celého českého venkova, a to je stárnutí populace a vylidňování.

A jak to tedy v Černovicích máte s mladými lidmi a rodinami? Daří se je sem nějakým způsobem nalákat nebo je tu udržet?

Snažíme se vymyslet nějaké způsoby, jak sem nalákat mladé lidi a motivovat je k tomu, aby tu žili a třeba je i motivovat k tomu, aby měli víc dětí. Dřív jsme prodávali pozemky za 350 korun za metr čtvereční a pokud někdo do tří let zkolaudoval, tak jsme mu stovku za metr vraceli. Trochu mi tam ale z dnešního pohledu chybí motivovat lidi k tomu, aby měli víc dětí. Máme totiž spočítáno, že pokud přijde rodina, která bude mít dvě, tři, nebo i čtyři děti, tak ta návratnost toho, co jsme do toho museli dát, je třeba sedm let. Zatímco to prodáme třeba někomu, kdo už v Černovicích bydlel a už je v takovém věku, že děti už mít nechce, tak se nám to, co jsme do toho museli dát z obecního, nevrátí prakticky nikdy. Proto jsem navrhoval na zastupitelstvu, že bychom mohli v podstatě vyplácet bonusy za každé narozené dítě. Myslím si, že to by měl dělat i stát. Nic jiného než děti nás nezachrání ve smyslu demografie, důchodové reformy.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Naše plány do budoucna ve městě jsou právě zaměřit se na ty slabiny. To znamená demografie a posílení potenciálu zaměstnavatelů. Další záležitost, kterou vidím jako velice zásadní, je zajištění lepších vodních zdrojů a obecně lepší vodní hospodářství. V tom si myslím, že se situace v České republice ještě velice podceňuje a klimatická změna nás donutí k daleko drastičtějším opatřením. Na to mi připravujeme poměrně velké projekty. Vidím budoucnost v tom šetřit s tím, co máme. To znamená zajišťovat, aby docházelo k co nejmenším únikům, důsledně měřit a účtovat a tímto směrem zajistit, aby vody bylo dost.