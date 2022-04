Strážci zákona se od ženy dozvěděli, že si chlapce všimla na procházce. Protože byl celý zakrvácený, začala ho otírat papírovými kapesníky a vytočila tísňovou linku. „Policisté po příjezdu zjistili, že se chlapcův zdravotní stav velmi rychle zhoršuje. Chlapec přestal reagovat na oslovení, ale byl stále při vědomí. Vzhledem k charakteru zranění přistoupili policisté k použití obvazového materiálu z autolékárničky a použili izotermickou folii, do které chlapce umístili a posadili ho na zem,“ popsala dramatické chvíle mluvčí.

Žádné další viditelné poranění Toufar s Knotkem nenašli, chlapec se však začal sesouvat na zem a upadat do bezvědomí. Proto ho policisté umístili do stabilizované polohy a další postup řešili telefonicky s operátorem záchranky. „Na místě provedli základní přípravu chlapce k provádění kardiopulmonální resuscitace. Policisté provedli kontrolu dutiny ústní a odstranili z úst zbytky krve. Když otočili chlapce na bok, tak začal chlapec znovu spontánně dýchat,“ sdělila Čírtková.

Do příjezdu záchranářů pak policisté kontrolovali životní funkce chlapce zabaleného v izotermické fólii. Zraněného si pak převzali do péče záchranáři a vrtulníkem ho transportovali do nemocnice. „Policisté desetiletému cyklistovi poskytli profesionální první pomoc, která byla pro záchranu jeho života zcela zásadní a rozhodující,“ zdůraznila závěrem policejní mluvčí.