Jednou z těch, kdo s nápadem souzní, je Pavlína Kršková. „V Humpolci sice nebydlím, jenže přes ten kruháč často jezdím. Umím si představit, že tam něco výrazného bude stát. Už jsem tam viděla i základy té rozhledny a podle mě to bude dobré. Jsem jen zvědavá, jak to bude dohromady působit se slavným citátem Aleše Hrdličky, humpoleckého rodáka. Možná by tam vynikla i jeho socha, zvlášť kdyby byl citát na zeď napsaný kvalitněji,“ podotkla. Ne všichni ve městě však její názor sdílí.

Fanouškem stavby naopak není Marian Kortiš. „Já jsem se zatím ani nebyl podívat na té rozhledně u pivovaru. Když chci vidět město z výšky, tak si vyjdu na věž kostela. Stojí od sebe kousek, jenže kostel je starší a s městem více spjatý. Nebo si radši zajdu na Orlík. Odkud je taky pěkný výhled po okolí. Byl bych radši, kdyby takhle u centra stálo něco, co je v Humpolci ještě delší dobu a co není takhle komerční,“ popsal své dojmy místní obyvatel.

Za pivovar Bernard přiblížil situaci mluvčí Radek Tulis. „Mrzí nás, jak někteří jednotlivci naši aktivitu vnímají. Pivovar Bernard splnil veškeré náležitosti, které mu ukládá legislativa, a nepřísluší mu rozhodovat o tom, kdo se má či nemá k záměru vyjadřovat. Pokud radnice měla s prostorem kruhového objezdu nějaký záměr, mohla ho uskutečnit stejně jako kdokoliv jiný,“ uvedl.

Radnici totiž vadí, že nebyla přizvána k diskuzi ani seznámena s výstavbu. Okomentoval to také starosta Humpolce Petr Machek. „Silnice I/34 je vstupní bránou do města. Místem kterým denně projedou tisíce vozidel. Takto významné místo by nemělo být spojováno s komerčním subjektem, ale mělo by odkazovat na skutečnou identitu města. Daleko vhodnější by bylo zvolit objekty nekomerční povahy s hlubším historickým nebo společenským odkazem,“ okomentoval.

Tulis reagoval, že zvykem je na taková místa umisťovat symboly, které jsou úzce spjaty s historií města nebo s hodnotami, které mají ve městě velkou tradici. „Vzhledem k 427leté historii pivovaru a historické významnosti práva várečného pro rozvoj města a jeho občany maketa komína pivovaru s rozhlednou přesně odpovídá povaze symbolů, které se zpravidla na kruhové objezdy umísťují. Pivovar po staletí patří k historii města, ale také k jeho současnosti,“ sdělil pohled pivovaru.

Tulis doplnil, že dělníci by měli maketu instalovat ve středu po jedné hodině. Hotovo by mělo být do odpoledních hodin.