Stavba vzniká na pozemku Ředitelství silnic a dálnic a investor splnil legislativní povinnosti. Vedení Humpolce však považuje výstavbu makety rozhledny za nešťastnou. Mluvčí města Jiří Aujezdský vysvětlil, že radnice nebyla vůbec přizvána k diskuzi. „Ani nebyla seznámena se záměrem výstavby. Druhým důvodem je kontroverzní propagace komerčních aktivit,“ doplnil.

K situaci ohledně rozhledny se vyjádřil také starosta Humpolce Petr Machek. „Silnice I/34 je vstupní bránou do města. Místem kterým denně projedou tisíce vozidel. Takto významné místo by nemělo být spojováno s komerčním subjektem, ale mělo by odkazovat na skutečnou identitu města. Daleko vhodnější by bylo zvolit objekty nekomerční povahy s hlubším historickým nebo společenským odkazem,“ uvedl.

Přechodná úprava silnice z důvodu částečné uzavírky provozu na silnici I/34 potrvá od 5. 8. do 7. 8, od 14. 8. do 16. 8. a od 19. 8. do 21. 8.