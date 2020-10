Ve středu 14. října tak v kamenické restauraci zavřeli dveře, ale otevřeli výdejní okénko. „Rozhodli jsme se proto, že otevírací doba restaurace se postupně zkrátila z půlnoci na dvaadvacátou a potom na dvacátou hodinu. Jelikož otevíráme restauraci až v sedmnáct hodin, tak pro nás byl ten čas absolutně nevýhodný. Proto jsme zprovoznili okénko a začali nabízet i obědy,“ vysvětlila Olga Krejčová.

Majitelka restaurace a penzionu je ale také kuchařkou, provozní, uklízečkou a když si to situace vyžádá, tak i servírkou. „Když bych měla platit kuchaře, tak se mi to rozhodně nevyplatí. Dcera, která studuje na vysoké škole, je teď doma, tak my pomáhá s výdejem. Jinak by to rozhodně nešlo. Není možné hlídat teplotu jídel a pak zase běžet na druhou stranu hospody k výdejnímu okýnku,“ přemítala Olga Krejčová.

Přijít si pro nějakou dobrotu mohou zájemci od 11 do 13 hodin a od 17 do 20 hodin. Ti, kteří bydlí v Kamenici nad Lipou a okolí si navíc mohou nechat přivézt jídlo až domů. „Zatím se to nějak zvládat dá. Naštěstí mám ještě penzion. Rekreanti teď už nejezdí, ale ubytovaní jsou tu například ti, kteří tu mají nějakou práci,“ poznamenala.

Během první vlny pandemie měla Restaurace a Penzion Olga zavřeno úplně. „Už ta první vlna byla velký zásah. Druhou vlnu jsme všichni nějakým způsobem očekávali, ale že přijdou zase taková omezení, s tím nikdo nepočítal. Rozhodně s tím nepočítali ani ti nahoře, protože podle mě zareagovali pozdě, a proto to tak teď vypadá,“ povzdechla si Krejčová.

Až se situace dá do pořádku, bude podle Krejčové nějaký čas trvat, než se věci vrátí do starých kolejí. „Po první vlně nebyl takový zájem. Lidi chodili málo a když si už trochu navykli, tak se to zase zarazilo. Takže bude zase chvíli trvat, než se lidi naučí chodit do hospody tak, jak chodili,“ řekla majitelka večerního podniku.