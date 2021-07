Řeč je o plánovaném vzniku Re-use centra. Jde o místo, kde je možné odložit funkční věci, které mohou posloužit dalším lidem, aniž by skončily na skládce či spalovně.

Zmíněné centrum má sloužit od listopadu v garáži pelhřimovských technických služeb vedle sběrného dvora na kraji města ve směru na Kamenici nad Lipou. „Pokud tam budou věci, pro které má smysl si i dojet, tak by to mohlo fungovat,“ přemítala o umístění centra Marie Sejková.

Odevzdávat již nepotřebné věci budou moci do Re-use centra pouze obyvatelé Pelhřimova. „Myšlenka je taková, že na základě prokázání se občanským průkazem, kdy se potvrdí trvalé bydliště v Pelhřimově, bude moci člověk věc odevzdat. Jde o to, že kdybychom sem přijímali zboží i od jiných obyvatel a potom by se neudalo tím správným způsobem, tak by vznikal odpad, který by muselo město likvidovat na vlastní náklady,“ vysvětlila vedoucí provozu Technických služeb města Pelhřimova Eva Hamrlová.

Odložené věci ale bude moci na druhou stranu získat každý, kdo o ně projeví zájem bez ohledu na trvalý pobyt. Tím se naplní smysluplnost tohoto projektu, a to odklonit věc z režimu odpadu a zároveň snížit náklady na odpadové hospodářství města.

Pelhřimovští budou moci do centra nosit například nádobí, porcelán, dekorace, obrazy, plastové a dřevěné hračky, deskové hry, sportovní věci jako kola, koloběžky, lyže, brusle a mimo jiné i nábytek.

Naopak elektroniku a elektrospotřebiče, u kterých nejde garantovat bezpečnost, plyšové hračky nebo čalouněný nábytek, kde hrozí přítomnost roztočů a textil, oděvy a obuv, kde nelze garantovat hygienická opatření, pracovníci centra přijímat nebudou. „Z věcí, o které nebude delší dobu zájem, se stane odpad,“ poznamenala Eva Hamrlová.

Zřízení Re-use centra v Pelhřimově schválila rada na své červnové schůzi. „Investice na zřízení centra by měla být až 250 tisíc korun. Všechno se to ale řeší a postupně vyvíjí. S nápadem zřídit centrum i u nás přišly technické služby a už se tu o tom uvažovalo delší dobu. Teď se k tomu našel prostor, takže bod šel do rady, která ho schválila,“ doplnila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.