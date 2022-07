Obchvat v Lukavci: hlavně bezpečí a méně kamionů, oddechli si někteří místní

Obchvat v Lukavci



* Obchvat v Lukavci plánovali přes patnáct let

* Otevřou ho letos v srpnuObjezd měří 2,5 kilometru

* Stavba zahrnuje tři mosty

* Aby obchvat vznikl, bylo potřeba využít odstřelit cestu

* Práce začaly v březnu roku 2021

* Jde o součást opravy silnice II/128

* Rekonstrukce vyjde na 312 milionů korun

* Značnou část zaplatila Evropská unie a Kraj Vysočina

Na celkové zprovoznění lukaveckého obchvatu se těší Jiří Nováček z Pacova. Ten tudy často projíždí při svých cestách do Prahy. „O víkendu už jsem jel po tom nově otevřeném úseku. Je opravdu moc pěkný. Až to bude kompletně hotové, určitě to cestu k dálnici o pár minut zkrátí. A asi to pomůže i místním,“ zamyslel se Nováček.

S tím souhlasí i starosta Pinkas. Podle něj byl průjezd přes obec problematický. „Ta komunikace na takový provoz zkrátka není stavěná. Jsou tam zúžená místa. Navíc si oddechnou i majitelé domů. Silnice jim vede pod okny a ty stavby samozřejmě trpí,“ vysvětlil Pinkas.

Přímo u hlavní silnice bydlí Josef Švec, který tak může podat osobní zkušenost. „Největší problém je tu s kamioňáky. Občas totiž jezdí jako prasata. Když to obchvat vyřeší, bude to jedině ku prospěchu. Navíc půjde skrz obec rychleji projet,” řekl Švec už dříve Deníku.