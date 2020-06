Srážky v uplynulých dnech pomohly situaci na nějaký čas zachránit. I přesto se ale v Lukavci této problematice, kdy nejhorší sucho za poslední dekádu sužuje nejen celou republiku, intenzivně věnují.

Pustili se tak do přípravy realizace hlubinného vrtu poblíž tamního nového vodojemu.

Pokud se potvrdí výsledky hydrogeologických průzkumů a odebrané vzorky vody budou vykazovat parametry pitné vody, mělo by to současnou kritickou situaci s nedostatkem vody v Lukavci a jeho místních částí stabilizovat. „V pondělí 22. června začneme čerpat vodu a dělat rozbory, takže pak uvidíme, jaká bude její kvalita a vydatnost,“ prozradil lukavecký starosta.

Ke zkapacitnění a zkvalitnění zásoby vodních zdrojů už v Lukavci několik opatření učinili. „Zrekonstruovali jsme všech deset studní v katastrálním území Týmova Ves, vybudovali nové čerpací stanice a propojili vodovodní řády mezi Týmovou Vsí a Lukavcem, obnovili zanesené studně u vodního zdroje v Lukavci a také jsme opravili a napojili vodní zdroj z haltýře u vodojemu v Lukavci,“ vyjmenoval František Pinkas další již učiněné kroky.

Podobný problém řeší i v okolních obcích. „V rámci mikroregionu obcí Stražiště jednáme o možnostech napojení se na přivaděč z vodního zdroje Želivka,“ doplnil Pinkas s tím, že to je běh na dlouhou trať.

K zakazování zalévání zahrádek či napouštění bazénů vodou z veřejného vodovodu vedení městyse zatím přistoupit nechce. Žádá ale tamní obyvatele, aby s pitnou vodou nakládali hospodárně. „Lidé jsou vesměs rozumní a uvědomují si to. Takto jsme to dělali i v minulosti a nějak to fungovalo, tak jsme tu strategii neměnili,“ poznamenal František Pinkas.