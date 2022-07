Mimořádný sněm svolalo vedení strany do Hradce Králové. Vlček zde šel do boje o prvního místopředsedu s odhodláním. „Když se do něčeho takového pustím, chci to dělat naplno. Probral jsem to i s rodinou,“ řekl pacovský rodák, který získal 292 z 294 odevzdaných hlasů.

Ve svém projevu uvedl, že je potřeba změnit styl uvažování ve straně a profesionalizovat ji. „Pro mě tato nová pozice znamená, že se více posouvám do manažerských funkcí,“ vysvětlil Deníku.

STAN své předsednictvo obměnil poté, co musel řešit korupční kauzu spjatou s pražským dopravním podnikem. V ní figuroval i náměstek pražského primátora za STAN Petr Hluboček. Vlček na první místopřednické pozici nahradil exposlance Jana Farského, který je nyní na stáži v americkém Oregonu. Farský se nově stal řadovým místopředsedou, stejnou pozici ve straně získala poslankyně Michaela Šebelová, plzeňský zastupitel Pavel Čížek a poslanec Jan Lacina.