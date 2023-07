Voda nezapáchá, je krásně čistá, a tak je pro mnohé záhadou, v čem by mohl být problém. „Hledáme příčinu. Nikdo ji nezná, můžeme se pouze domnívat a spekulovat,“ říká v úterý 4. července přímo na pláži starosta Horní Cerekve Milan Kunst. Ve hře je možnost, že lidé nechodí na mobilní toalety, ačkoliv jsou udržované a čisté. Do vody také mohla spadnout lesní zvěř. „Ale v takovém množství vody, co tu je, by jeden utopený zajíc asi nezpůsobil rozsáhlejší znečištění,“ uvažuje starosta nahlas. V neděli sám lom obešel, jestli neuvidí větší množství uhynulých ryb. Nenašel.

Koupání v Lomu Horní Cerekev hygienici stále nedoporučují. Kvůli znečištění

Varianta, že by do vody někdo cokoliv závadného vypustil, se zdá být také nepravděpodobná. „Proč by to kdo dělal? Navíc sem není úplně snadný přístup, na cestě máme závoru a kolem dokola jsou skály a stromy,“ ukazuje starosta. Možné však je, že na vině budou sedimenty usazené na dně. „Vody tady poslední roky není tolik, aby odtékala, samočištění nefunguje,“ uvědomuje si Kunst. Plánuje se domluvit s potápěči, kteří mají u lomu základnu, jestli by prozkoumali dno.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Zákaz koupání zatím vydaný není, lidé tak k lomu stále chodí. „O zhoršené kvalitě vody jsme informovali, koupání je zde až do odvolání na vlastní riziko. Návštěvníků v posledních dnech ubylo,“ podotýká starosta, zatímco na pláž přichází tříčlenná rodina. Informace o bakteriálním znečištění je překvapuje, upozorňující cedule od hygieny si nevšimli. „Na pohled je voda stejná jako každý rok a když už jsme tady, tak se vykoupeme,“ soudí otec, který se představil jako Martin. Příjmení ale říct nechce, uvědomuje si, že by si vstup do vody měl možná rozmyslet.

Ranní plavání už má tou dobou za sebou Piotr Bertyk, který zrovna cestuje po republice, přijel z Liberce. Informaci o špatné kvalitě vody nechtěl zprvu ani věřit. „S přítelkyní hodnotíme koupání velice kladně, voda je křišťálově čistá,“ líčí. Kdyby si všiml cedule, plavání by zvážil, a to zejména pokud by byl u vody s dětmi. Ty tentokrát s sebou neměl.

Na náměstí v Horní Cerekvi mezitím panuje klid, lidí tam je jako šafránu. „Bakterií se nebojíme, ale do lomu se koupat s dětmi teď nechodíme,“ říká mladá maminka Petra Pátková žijící přímo v Horní Cerekvi. Podle ní o problémech s kvalitou vody lidé ve městě ví, na internetu je informací dostatek. Nyní už všichni netrpělivě očekávají, jak dopadne rozbor vody odebrané v pondělí 3. července. A věří, že vše bude v pořádku.