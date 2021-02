Lukavec je městysem pouze historicky. Proč tomu tak je?

Lukavec byl jmenován městečkem v roce 1543. Od císaře Rudolfa II. získal privilegia na dva výroční trhy. Díky této události nám byl historicky v roce 2006 z rukou předsedy Parlamentu České republiky vrácen statut městyse. Za totality jsme byli střediskovou obcí. Dnes bychom na statut městyse nedosáhli. Myslím, že jedním z kritérií je kvóta dva tisíce obyvatel a my máme něco málo pod tisíc obyvatel i se třemi místními částmi. Obyvatelé nám stále ubývají.

Lukavec leží téměř na pomezí Vysočiny a Středočeského kraje. Vnímáte to nějak?

Samozřejmě. Když jste na okraji, tak to má vždycky nějaký dopad. Připadá mi, že někdy spolupráce mezi jednotlivými státy Evropské unie funguje lépe, než je tady mezi kraji. Veřejná doprava nám tady vesměs končí, protože každý si to řeší ve svém kraji sám. Ale už se snad začíná blýskat na lepší časy. Obce, které jsou takzvaně na tahu to mají lepší v tom, že přes ně jezdí dálkové spoje. A když jste na konci nějakého územního celku, tak to logicky máte nejdál do spádových měst včetně toho krajského. Naštěstí díky dostupnosti a rozvoji internetu a komunikačních prostředků nemusíte se vším osobně na úřady a hodně toho vyřídíte z kanceláři či domova.

Je nějaký problém, který tu musíte řešit a třeba vám i blokuje další práci?

Velký problém, který tu máme, je výkup pozemků pro novou bytovou a podnikatelskou výstavbu. Když chceme zachovat nějaký rozvoj obce, tak nutně potřebujeme nové stavební parcely. Máme tu lokalitu, kterou připravujeme už tři roky a pořád ji nemáme majetkově dořešenou. Vždy se najde někdo, kdo vám z různých důvodů komplikuje situaci a vy máte velmi omezený manévrovací prostor.

S čím jste vstoupili do nového roku?

Jdeme cestou, že si připravujeme a dáváme stranou finanční prostředky na větší a mimořádné akce, abychom je pak zvládli a obec výrazným způsobem nezadlužili. Zde mám právě na mysli zmíněné stavební parcely. Každý rok se ale snažíme opravit nějakou místní komunikaci, v uplynulém období jsme snížili energetickou náročnost obecních budov, jako je kulturní dům, budova úřadu, škola. Tím, že snižujeme provozní náklady, zbývá více peněz na investice. Na konci minulého roku jsme koupili zdravotní středisko, což byla poměrně velká a mimořádná investice. Jsme rádi, že se nám podařilo sehnat praktického doktora pro dospělé, rádi bychom pod jednu střechu přestěhovali i stomatoložku, pokoušíme se sehnat fyzioterapeuta, plus nějaké doprovodné služby, které tu chybí, jako je pedikúra nebo manikúra. Zažádali jsme o dotaci na fotovoltaiku na budovy čistírny odpadních vod. Dali jsme se do budování datové optické sítě. Rádi bychom z dotace pořídili i nový menší autobus, protože dovážíme děti k nám do školy. V rámci mikroregionu uvažujeme i o dopravě seniorů právě z důvodu nedostatečné obslužnosti území.

Jak se podle vás lidem v Lukavci žije?

To je individuální. Záleží, jak to kdo cítí a jaké jsou jeho priority a zájmy. Když to ale vezmu na sebe, tak si myslím, že vzhledem k tomu, že jsme obec, historicky tedy městys, tak ten základ tady určitě je. Máme tu lékařskou péči, troje potraviny, dvě řeznictví, prodejnu, kde koupíte téměř všechno od zahradnického substrátu přes elektro, domácí potřeby a šroubky, stavebniny, autoservis, pneu servis, hospodu, zaměstnání a hlavně krásnou přírodu.