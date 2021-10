Že počty lidí s Alzheimerem rostou, potvrzují nejen odborníci z oboru medicíny, ale i čísla zdravotních pojišťoven. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny se na Vysočině v loňském roce léčilo s Alzheimerovou chorobou přes tři tisíce pacientů. V přepočtu na sto tisíc obyvatel je Vysočina mezi kraji na šestém místě v Česku. „Odhadujeme, že celkem v České republice trpí Alzheimerovou nemocí odborně diagnostikovanou více než 152 tisíce lidí, o dalších se neví. Do poloviny století se počet téměř zdvojnásobí,“ uvedla za správní radu České alzheimerovské společnosti docentka Iva Holmerová. Alzheimer postihuje podle Holmerové častěji ženy než muže. Nemoc nelze vyléčit, jen zpomalit. Společnost vznikla v roce 1996 a jejím cílem je pomoc a podpora lidem s demencí.

/FOTO/ Babička měla Alzheimera. Potřebovala péči 24 hodin denně. Byla zmatená a někdy agresivní. Nakonec jsme to nezvládli a našli pro ni odbornou péči. Trvalo rok, než ji přijali, popsala své zkušenosti Dana Formánková z Havlíčkova Brodu. Počty lidí s Alzheimerem stoupají i na Vysočině. V Domovech se zvláštním režimem se na lůžko čeká i rok. Výjimkou je nové zařízení v Třebíči a Alzheimer centrum Jihlava.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.