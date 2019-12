Na kamenické charitě se tak začátkem prosince sešlo přes 26 dárků. „Celkem 26 dětí jsme vybrali ve spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu Kamenice nad Lipou,“ informovala ředitelka Farní charity Kamenice nad Lipou Jitka Koubová.

Dárek do jedné z rodin obstarali také pracovníci kamenické charity spolu s tamním farářem Václavem Šikou.

Zmíněné děti, jejichž věk se pohybuje od šesti měsíců do 15 let, si dárci takzvaně rozebrali během pěti dnů. „Troufáme si říci, že jim to přineslo velkou radost a pocit štěstí. Těší mě, že je kolem nás spoustu lidí s laskavým srdcem, kteří nám důvěřují a jsou s námi na jedné vlně pomáhat druhým,“ pochvalovala si ředitelka kamenické charity.

Dodala také, že jsou stále mezi námi další rodiny a osoby, které si pomoc zaslouží. „Budeme se těšit, že i k nim se naše pomoc díky vašim příspěvkům dostane,“ řekla Koubová. Jakými způsoby lze Farní charitu v Kamenici nad Lipou podpořit, se mohou lidé dozvědět na webových stránkách charity.

V loňském roce se charitě díky dárcům podařilo podpořit 22 dětí z Kamenice a okolí.