V průběhu listopadu letošního roku jednotlivci i skupiny lidí pořídili a poslali 515 různých fotografií osob i předmětů, na kterých bylo vyobrazeno celkem 14560 véček, neboli gest ruky s ukazovákem a prostředníkem vztyčenými tak, že tvoří písmeno V.

Lidé posílali fotografie z posilovny, přírody, ze školy, z rybníku, ale fotili se také pod vodou, na Letné, při zabijačce, na výlovu či při práci. „Zajímavé bylo, jak lidé na jedné straně vytvářeli své fotografie aktuálně a na druhé straně, jak lovili ve svých archivech. Objevily se i fotografie z listopadových dnů roku 1989. Také nás potěšily známé osobnosti, které se zapojily, jako například Matěj Ruppert či Olga Sommerová, i texty, které zúčastnění ke svým fotkám připisovali, a to Svoboda není samozřejmost, nenechme si ji brát,“ přemítal prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov Miroslav Marek.

Ke společnému rekordu přispělo i pozoruhodné množství škol, které listopadové události roku 1989 berou jako významné téma a učí o nich. „Jsme rádi, že jsme v některých případech byli oním impulzem,“ doplnil Miroslav Marek.

Velká účast komisaře z pelhřimovské Agentury Dobrý den až překvapila. „Akce vznikla tak, že i my jsme chtěli přispět svým malým zrnkem do té velikánské mlýnice akcí připomínajících to nejdůležitější, co se u nás za poslední desetiletí stalo. A chtěli jsme také nabídnout každému jednotlivci, který by chtěl listopad 89 oslavit, aby měl tu možnost. V té obrovské záplavě aktivit kolem 17. listopadu jsme rádi, že náš pokus o rekord nezapadl a našel si své přispěvatele po celé republice,“ pochvaloval si Marek.

V rámci výzvy vznikl také rekordní živý obraz Největší véčko z lidí tvořený 1496 žáky a učiteli pelhřimovských škol. „Rekordní fotogalerie byla věnovaná prezidentovi Václavu Havlovi a v úterý 3. prosince 2019 oficiálně zaregistrována do České databanky rekordů,“ informoval Marek.

V souvislosti s letošním listopadovým výročím ale nešlo o jediný rekord. Agentura Dobrý den zaregistrovala kromě jiného také další pozoruhodný počin, a to Píseň znějící ve stejnou chvíli z nejvíce rádií na základě výzvy, kterou inicioval Festival svobody, což je platforma občanských iniciativ spojující desítky akcí souvisejících s připomínkou významného data české historie - 17. listopadem 1989 a 1939, zazněla v českých rozhlasových stanicích v neděli 17. listopadu 2019 ve stejnou chvíli. Píseň Modlitba pro Martu v podání Marty Kubišové zněla éterem symbolicky v 17:11 hodin.