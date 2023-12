/ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY/ Pelřimovskem se ve středu večer díky Deníku nesly vánoční koledy. Nejvíce lidé rozezněli Horní náměstí v Humpolci, kde se jich sešla více než stovka. Nejen však na náměstích se v okrese uskutečnila populární akce Česko zpívá koledy s Deníkem.

Pelřimovskem se ve středu večer díky Deníku nesly vánoční koledy. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Pelřimovskem se ve středu večer díky Deníku nesly vánoční koledy.

Událost s nádechem Vánoc si nenechali ujít manželé Váňovi. "Má to tu správnou atmosféru. Na zpívání koled jsme byli už loni. Jelikož se nám to zalíbilo, letos jsme to zopakovali. Společně jsme si to užili," vypráví jednohlasně Petra s Lubomírem.

Nesem vám noviny: vánoční koledy zněly ve Světlé i jinde na Vysočině

Na Vysočině se odehrála na více než šedesáti místech v kraji. V galerii si prohlédněte fotky a videa z Humpolce.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Celkem se do akce v České republice i v zahraničí zapojilo více než sto tisíc lidí.