Lidé si v Počátkách nakoupí v novém supermarketu, přibude i masna

Lidé si v Počátkách obchod přáli a stejný názor má i starosta Karel Štefl.

Podle něj přinese nový supermarket do města vítanou konkurenci. „V tom vidím velké plus, protože od konkurence, která tu není, se odvíjí i to, že řetězce se nemusí tolik snažit. Na mysli mám jak výběr potravin, tak i jejich cenu,“ poznamenal již dříve Karel Štefl.