„A přidaly i padesát kilogramů kávy. Kávovary už slouží na odděleních, kde se staráme o covid pozitivní pacienty,“ pochválila dar mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

Nemine den, aby do nemocničního zařízení někdo nepřinesl nějakou drobnost. „Třeba obec Zubří přivezla šest krabic plných nápojů, sladkostí a kávy. Deset tisíc korun na občerstvení pro naše zdravotníky mezi sebou vybrali sami obyvatelé Zubří,“ připomněla další dary Tamara Pecková.

Stranou nezůstávají ani další obce. Například Blažkov, který nemocnici daroval dvacet tisíc korun na nákup ozonových lamp. „Gymnázium v Novém Městě na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a novoměstská firma Racom pro nás zase na 3D tiskárnách vyrábí spojovací pásky na roušky. A majitel Penzionu Red Pine ve Vlachovicích nabídl bezplatné ubytování pro naše dobrovolníky,“ vyjmenovala mluvčí novoměstské nemocnice.

Dárci se ale nesoustředí pouze na lidi v první linii. Pomáhají i jinak. Třeba sbírkou ložního prádla pro pacienty. Prosbu o doplnění povlečení zveřejnila nemocnice na své facebookové stránce. „Skvěle zareagovali jednotlivci, ale třeba také město Bystřice nad Pernštejnem. Bystřičáci donesli na městský úřad na 300 kilogramů ložního prádla. Je neuvěřitelné, jak rychle se tato situace díky dobré vůli lidí vyřešila,“ neskrývala svůj údiv nad solidaritou lidí ředitelka nemocnice Věra Palečková.

Sladkosti, káva a jiné drobné pozornosti míří i do dalších nemocnic na Vysočině. Také jihlavské zdravotnické zařízení má v tomto ohledu skvělou zkušenost. „Dary k nám přicházejí téměř denně. Lidé nosí dárkové koše, buchty, dorty nebo kávu. A přidávají se i firmy, které posílají minerálky, energetické nápoje i tyčinky, čokoládu a další. Je toho opravdu hodně,“ řekla mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Třebíčskou nemocnici zase mimo jiné podpořili lidé z Rudíkova, Telečkova, Hroznatína a Vlčatína. „Z devadesáti procent to bylo od lidí z Rudíkova, ale pár jednotlivců přišlo i z okolních obcí. Nosili hlavně minerální vody, pak energetické tyčinky, čokoládu nebo kávu. Hlavně to, co zdravotníky povzbudí. Věcí jsme nasbírali tolik, že jsem musel jet nadvakrát,“ usmál se starosta Rudíkova Zdeněk Souček, který dary posbírané od místních obyvatel do nemocnice přivezl.

„Pokud jde o množství, tak to byl opravdu výjimečný dar. Samozřejmě dárky vozí i další. Například město Moravský Krumlov nám darovalo balené vody,“ doplnila jeho slova mluvčí třebíčského nemocničního zařízení Jitka Mácová.

Ani pelhřimovští a havlíčkobrodští zdravotníci nezůstávají bez darů. I tam míří pomoc lidí zvenčí. „Vozí dary, jsou velice štědří. A pomáhají i místní firmy. Posílají zdravotníkům dorty i třeba nealko pivo,“ potvrdila mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo.